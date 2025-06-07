"Интенсивные контакты продолжаются": в Турции заявили о сотрудничестве с Трампом ради мира в Украине

Турция готова и в дальнейшем работать для прекращения огня и достижения мира в Украине при участии американского президента Дональда Трампа.

Такое заявление в субботу, 7 июня, сделал министр обороны Турции Яшар Гюлер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TRT Haber.

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Что заявил турецкий министр

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп продемонстрировали твердую волю к установлению постоянного прекращения огня в Украине.

Интенсивные контакты в этом направлении продолжаются, мы готовы работать над достижением прекращения огня и мира с участием господина Трампа,

– заявил он.

Также Яшар Гюлер сообщил, что на встрече министров обороны НАТО, которая прошла 4 – 5 июня в Брюсселе, было отмечено, что мир можно сохранить только путем развития потенциала сдерживания.

"Для достижения этих целевых показателей потенциала жизненно важно устранить последние экспортные ограничения среди союзников и другие препятствия в оборонном сотрудничестве и инвестиционной сфере", – сказал он.

Кроме вышеупомянутого, турецкий министр обороны призвал к стратегическому подходу к вопросу укрепления европейской безопасности. Министр подчеркнул, что нужен дальновидный подход.

К слову, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что в стране ожидают следующий раунд переговоров Украины и России. Во время переговоров 2 июня стороны согласились на новую встречу.