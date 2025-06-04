Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu.

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Глава МИД Турции о переговорах между Россией и Украиной

Хакан Фидан прокомментировал второй раунд переговоров в Стамбуле. Заявил, что стороны пришли подготовленными. По словам турецкого министра, переговоры прошли "в позитивной атмосфере". Украина и Россия договорились об обмене пленными.

Дипломат отметил, что стороны представили документы об условиях прекращения огня и раскрыли свои перспективы по встрече лидеров. Фидан сказал, что была достигнута договоренность, что делегации снова соберутся в следующем процессе.

Мы ожидаем, что следующий раунд будет. Потому что обе стороны видят, что объединение усилий приносит пользу,

– заявил глава МИД Турции.

По его словам, на переговорах "не было жестоких дискуссий". Турецкий министр заявил, если принять во внимание нынешние условия и психологическое окружение, психологию войны, то это действительно была встреча "на наилучшем возможном уровне".

"Главное – не выходить из-за этого стола и поддерживать за ним настрой на прекращение огня и мир", – подчеркнул Фидан.

Также глава МИД рассказал, что президент Эрдоган уже передал Киеву и Москве сообщение о готовности провести встречу Зеленского и Путина.

Если (Россия и Украина – 24 Канал) соберутся вместе еще несколько раз, если этот вопрос будет доведен до точки, то лидерам неизбежно придется встретиться друг с другом,

– заявил Фидан.

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