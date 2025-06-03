Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие условия для переговоров выдвинули

По словам российского чиновника, для проведения третьего раунда переговоров Москва требует от украинской стороны прекратить удары по железнодорожным мостам в российском тылу и атаковать аэродромы стратегической авиации.

Вторым условием Алексей Чепа назвал то, что Украина должна придерживаться предложенного Россией краткосрочного перемирия на отдельных участках фронта, которое по предварительной информации, продлится несколько дней.

Он заявил, что выполнение вышеупомянутых требований существенно повлияет на дальнейший ход переговоров, включая их содержание и сроки проведения. Чепа отметил, что выдвинутые условия являются одними из ключевых.

Сейчас инициатива на стороне Украины. Если они согласуют это решение и, что куда важнее, будут неуклонно его придерживаться, если будут выработаны адекватные и рабочие механизмы контроля, тогда, я думаю, можно будет говорить уже и об объявлении какого-то более длительного периода на большем количестве участков фронта или даже на всем фронте сразу,

– заявил он.

Напомним, ранее украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что дальнейшие встречи двух делегаций имеют смысл, если они будут готовить встречу на высшем уровне. Киев ожидает получить ответ до конца июня.