Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які умови для переговорів висунули

За словами російського чиновника, для проведення третього раунду переговорів Москва вимагає від української сторони припинити удари по залізничних мостах у російському тилу та атакувати аеродроми стратегічної авіації.

Другою умовою Олексій Чепа назвав те, що Україна має дотримуватися запропонованого Росією короткострокового перемир'я на окремих ділянках фронту, яке за попередньою інформацією, триватиме кілька днів.

Він заявив, що виконання вищезгаданих вимог суттєво вплине на подальший перебіг переговорів, включаючи їхній зміст та терміни проведення. Чепа наголосив, що висунуті умови є одними з ключових.

Зараз ініціатива на боці України. Якщо вони узгодять це рішення і, що куди важливіше, будуть неухильно його дотримуватися, якщо будуть вироблені адекватні та робочі механізми контролю, тоді, я думаю, можна буде говорити вже і про оголошення якогось більш тривалого періоду на більшій кількості ділянок фронту чи навіть на всьому фронті одразу,

– заявив він.

Нагадаємо, раніше український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що подальші зустрічі двох делегацій мають сенс, якщо вони готуватимуть зустріч на найвищому рівні. Київ очікує отримати відповідь до кінця червня.