Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, повідомляє 24 Канал з посиланням на Anadolu.

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Глава МЗС Туреччини про переговори між Росією й Україною

Хакан Фідан прокоментував другий раунд переговорів у Стамбулі. Заявив, що сторони прийшли підготовленими. За словами турецького міністра, переговори пройшли "в позитивній атмосфері". Україна та Росія домовилися про обмін полоненими.

Дипломат відзначив, що сторони представили документи про умови припинення вогню та розкрили свої перспективи щодо зустрічі лідерів. Фідан сказав, що була досягнута домовленість, що делегації знову зберуться в наступному процесі.

Ми очікуємо, що наступний раунд буде. Тому що обидві сторони бачать, що об'єднання зусиль приносить користь,

– заявив глава МЗС Туреччини.

За його словами, на переговорах "не було жорстоких дискусій". Турецький міністр заявив, якщо взяти до уваги нинішні умови й психологічне оточення, психологію війни, то це дійсно була зустріч "на найкращому можливому рівні".

"Головне – не виходити з-за цього столу і підтримувати за ним настрій на припинення вогню і мир", – підкреслив Фідан.

Також глава МЗС розповів, що президент Ердоган уже передав Києву та Москві повідомлення про готовність провести зустріч Зеленського й Путіна.

Якщо (Росія та Україна – 24 Канал) зберуться разом ще кілька разів, якщо це питання буде доведено до точки, то лідерам неминуче доведеться зустрітися один з одним,

– заявив Фідан.

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