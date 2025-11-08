Турция выдала ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и десятков человек

Прокуратура Стамбула издала ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и еще десятков человек за совершение геноцида в Секторе Газа.

Соответствующая информация появилась в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на турецкую проправительственную газету Daily Sabah.

Почему Турция выдала ордер?

По данным издания, ордера на арест также выдали в отношении еще 36 человек, среди них высокопоставленные должностные лица и военные Израиля. Согласно обнародованной информации, их всех обвиняют в совершении геноцида в секторе Газа.

В частности, речь идет о министре обороны Израиля Исраэле Каце, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, начальника Генштаба Эяля Замира и командующего Военно-морскими силами Давида Саар Салама.

Ранее Израиль неоднократно отвергал подобные обвинения. Например, в сентябре 2023 года МИД страны назвал доклад специальной комиссии Совета по правам человека ООН о геноциде в Газе "искаженным и лживым".

