Турция выдала ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и десятков человек
- Прокуратура Стамбула издала ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и 36 других лиц по обвинению в геноциде в Секторе Газы.
- Среди лиц, на которых выданы ордера, есть чиновники Израиля, в частности, министр обороны и начальник Генштаба, однако Израиль отвергает следующие обвинения.
Прокуратура Стамбула издала ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и еще десятков человек за совершение геноцида в Секторе Газа.
Соответствующая информация появилась в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на турецкую проправительственную газету Daily Sabah.
Почему Турция выдала ордер?
По данным издания, ордера на арест также выдали в отношении еще 36 человек, среди них высокопоставленные должностные лица и военные Израиля. Согласно обнародованной информации, их всех обвиняют в совершении геноцида в секторе Газа.
В частности, речь идет о министре обороны Израиля Исраэле Каце, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, начальника Генштаба Эяля Замира и командующего Военно-морскими силами Давида Саар Салама.
Ранее Израиль неоднократно отвергал подобные обвинения. Например, в сентябре 2023 года МИД страны назвал доклад специальной комиссии Совета по правам человека ООН о геноциде в Газе "искаженным и лживым".
Что этому предшествовало?
Напомним, 7 октября 2023 года палестинское исламистское движение ХАМАС совершил наибольшее нападение в Израиль. Вторжение боевики совершили на 50-ю годовщину начала "Войны судного дня".
На тот момент в результате нападения погибло более 1, 2 тысячи человек, а еще 240 были захвачены в заложники. Ответом на это стало начало военной операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа.
В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта из-за военных преступлений.