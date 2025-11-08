Туреччина видала ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньягу та десятків осіб
- Прокуратура Стамбула видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та 36 інших осіб за звинуваченням у геноциді в Секторі Гази.
- Серед осіб, на яких видані ордери, є високопосадовці Ізраїлю, зокрема міністр оборони та начальник Генштабу, проте Ізраїль відкидає такі звинувачення.
Прокуратура Стамбула видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та ще десятків осіб за скоєння геноциду в Секторі Гази.
Відповідна інформація з'явилася у п'ятницю, 7 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на турецьку проурядову газету Daily Sabah.
Чому Туреччина видала ордер?
За даними видання, ордери на арешт також видали стосовно ще 36 осіб, серед них є високопосадовці та військові Ізраїлю. Згідно з оприлюдненою інформацією, їх усіх звинувачують у скоєнні геноциду в Секторі Гази.
Зокрема, ідеться про міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца, міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра, начальника Генштабу Еяля Заміра та командувача Військово-морських сил Давида Саар Салама.
Раніше Ізраїль неодноразово відкидав подібні звинувачення. Наприклад, у вересні 2023 року МЗС країни назвало доповідь спеціальної комісії Ради з прав людини ООН про геноцид в Газі "спотвореною та брехливою".
Що цьому передувало?
Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року палестинський ісламістський рух ХАМАС здійснив найбільший напад на Ізраїль. Вторгнення бойовики здійснили на 50-ті роковини початку "Війни судного дня".
На той момент внаслідок нападу загинуло понад 1,2 тисячі осіб, а ще 240 були захоплені в заручники. Відповіддю на це стало початок військової операції Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Гази.
У листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта через воєнні злочини.