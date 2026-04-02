Воплощается мечта Путина, Туск о том, что происходит вокруг Украины и НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разговоры о распаде НАТО, ослабление санкций против России и венгерская блокада помощи Украине выглядит как мечта Путина.

Об этом Дональд Туск написал в соцсети X.

Как Туск прокомментировал ситуацию вокруг Украины?

Дональд Туск обеспокоен тем, как портятся отношения между страны внутри западного блока. Он отметил, что это больше похоже на воплощение мечтаний Путина.

Угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование Орбаном кредита для Киева – все это похоже на план мечты Путина,

– написал Туск.

Комментируя недавние заявления Трампа политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский отметил 24 Каналу, что президент США сегодня пытается надавить на европейских партнеров по НАТО, чтобы те присоединились к поддержке боевых действий против Ирана.

