Точно так же действовала нацистская пропаганда: Туск назвал ценный подарок Путину

Премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег от попыток возложить на Украину ответственность за войну, назвав такие заявления ценным подарком для Путина. На Варшавском форуме по безопасности он подчеркнул, что Россия несет стопроцентную ответственность за вооруженную агрессию.

Во время открытия форума политик выразил сожаление по поводу того, что сегодня вновь приходится напоминать об основных истинах.

Что сказал Туск на форуме?

По словам польского министра, в мире все громче звучат голоса, пытающиеся снять с России часть вины.

В Польше и в целом на Западе мы не должны питать никаких иллюзий относительно того, что происходит в Украине, что речь идет о конфронтации добра и зла,

– заявил Дональд Туск.

Он подчеркнул, что никто не сможет освободить агрессора от полной ответственности за развязанные боевые действия. Любые попытки переложить вину на жертву являются прямой помощью Кремлю. Также Туск подчеркнул, что никто и ничто не снимет стопроцентную ответственность России за войну. Любой, кто предполагает, что именно Украина несет ответственность за войну, делает ценный подарок агрессору, Путину.

О каких исторических параллелях напомнил Туск и в чем заключается угроза?

Польский чиновник напомнил о событиях Второй мировой войны, когда нацистская пропаганда точно так же пыталась убедить мир, будто Польша виновата в агрессии против нее. Он также добавил, что сегодня они слышат то же самое из Москвы. И, к сожалению, все чаще из некоторых европейских столиц, призвав международное сообщество не допустить искажения фактов.

Эти заявления прозвучали на фоне решений президента США Дональда Трампа, который объявил о достижении договоренностей с лидером России Владимиром Путиным относительно поставок российского дизельного топлива. Отмена санкций вызвала возмущение в Украине и Европе, а президент Владимир Зеленский назвал это решение несправедливым.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп делал заявления, в которых перекладывал часть ответственности за войну против Украины.