Кэролайн Ливитт попала в скандал. Она очень грубо ответила медийщику HuffPost во время пресс-конференции. Интересно, что это не первый такой случай дикого поведения пресс-секретаря.

Почему Ливитт нахамила журналисту?

После разговора Трампа с Путиным мир поставили перед фактом: американский президент и российский диктатор встретятся в Венгрии. А именно в столице этой страны – Будапеште.

Это не могло не вызвать вопросов, поэтому во время пресс-конференции журналист спросил Кэролайн Ливитт, кто выбрал именно Будапешт местом встречи. Ведь для Украины это плохой выбор сразу по нескольким причинам. Во-первых, Венгрией руководит пророссийская власть, во-вторых, в Будапеште подписали печально известный меморандум, который не защитил нашу страну и который Россия нарушила.

Пресс-секретаря Белого дома почему-то разозлил этот логичный вопрос.

Твоя мама выбрала!

– резко сказала она.

То есть фактически не ответила на поставленный вопрос.

Обратите внимание! Это и похожие выражения часто употребляют на форумах преимущественно школьники, чтобы задеть оппонента. Конечно, это не уровень коммуникации пресс-секретаря Белого дома.

Через минуту директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг повторил: "Твоя мама".

Как отреагировало медиа на эти оскорбления?

В статье HuffPost, которая описала ситуацию, это СМИ назвало выделку Ливитт диким ответом на простой вопрос "почему Будапешт".

Когда издание уточнило, считает ли Ливитт свой ответ смешным, та в ответ продолжила оскорблять СМИ.

Мне смешно, что ты на самом деле считаешь себя журналистом. Ты – крайний левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая твоих коллег из СМИ, просто они не говорят тебе этого в лицо. Прекрати присылать мне свои неискренние, предвзятые и бессмысленные вопросы.

Медийщики иронично написали, что поражены и теперь боятся задавать любые вопросы, иначе услышат что-то вроде "Кто как обзывается, тот так и называется". И заверили: на самом деле дикая реакция и школьные оскорбления Ливитт их не остановит и неудобные вопросы еще будут.

