Керолайн Лівітт втрапила у скандал. Вона дуже грубо відповіла медійнику HuffPost під час пресконференції. Цікаво, що це не перший такий випадок дикої поведінки речниці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HuffPost.

Чому Лівітт нахамила журналісту?

Після розмови Трампа з Путіним світ поставили перед фактом: американський президент і російський диктатор зустрінуться в Угорщині. А саме в столиці цієї країни – Будапешті.

Це не могло не викликати питань, тож під час пресконференції журналіст запитав Керолайн Лівітт, хто обрав саме Будапешт місцем зустрічі. Адже для України це поганий вибір одразу з кількох причин. По-перше, Угорщиною керує проросійська влада, по-друге, в Будапешті підписали сумнозвісний меморандум, який не захистив нашу країну і який Росія порушила.

Речницю Білого дому чомусь розлютило це логічне запитання.

Твоя мамка вибрала!

– різко сказала вона.

Тобто фактично не відповіла на поставлене запитання.

Зверніть увагу! Цей і схожі вислови часто вживають на форумах переважно школярі, щоб зачепити опонента. Звісно, це не рівень комунікації речниці Білого дому.

За хвилину директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг і собі докинув: "Твоя мама".

Як відреагувало медіа на ці образи?

У статті HuffPost, яка описала ситуацію, це ЗМІ назвало коники Лівітт дикою відповіддю на просте запитання "чому Будапешт".

Коли видання уточнило, чи вважає Лівітт свою відповідь смішною, тá у відповідь продовжила ображати ЗМІ.

Мені смішно, що ти насправді вважаєш себе журналістом. Ти – крайній лівий писака, якого ніхто не сприймає серйозно, включно з твоїми колегами зі ЗМІ, просто вони не кажуть тобі цього прямо. Припини надсилати мені свої нещирі, упереджені та безглузді запитання.

Медійники іронічно написали, що вражені і тепер бояться ставити будь-які запитання, інакше почують щось на кшталт "Хто дражниться, той сам так називається". І запевнили: насправді дика реакція і школярські образи Лівітт їх не зупинить і незручні запитання ще будуть.

Як у США реагують на слова Лівітт?