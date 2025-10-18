"Твоя мамка це зробила": речниця Білого дому нахамила журналісту, який спитав про Будапешт
- Речниця Білого дому Керолайн Лівітт нахамила журналісту HuffPost. Той запитав, хто обрав Будапешт для зустрічі Трампа з Путіним.
- Слова Лівітт викликали хвилю критики та обговорень у США.
Керолайн Лівітт втрапила у скандал. Вона дуже грубо відповіла медійнику HuffPost під час пресконференції. Цікаво, що це не перший такий випадок дикої поведінки речниці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HuffPost.
Дивіться також Зеленський розповів, чому вкотре одягнув костюм, який сподобався Трампові
Чому Лівітт нахамила журналісту?
Після розмови Трампа з Путіним світ поставили перед фактом: американський президент і російський диктатор зустрінуться в Угорщині. А саме в столиці цієї країни – Будапешті.
Це не могло не викликати питань, тож під час пресконференції журналіст запитав Керолайн Лівітт, хто обрав саме Будапешт місцем зустрічі. Адже для України це поганий вибір одразу з кількох причин. По-перше, Угорщиною керує проросійська влада, по-друге, в Будапешті підписали сумнозвісний меморандум, який не захистив нашу країну і який Росія порушила.
Речницю Білого дому чомусь розлютило це логічне запитання.
Твоя мамка вибрала!
– різко сказала вона.
Тобто фактично не відповіла на поставлене запитання.
Зверніть увагу! Цей і схожі вислови часто вживають на форумах переважно школярі, щоб зачепити опонента. Звісно, це не рівень комунікації речниці Білого дому.
За хвилину директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг і собі докинув: "Твоя мама".
Як відреагувало медіа на ці образи?
У статті HuffPost, яка описала ситуацію, це ЗМІ назвало коники Лівітт дикою відповіддю на просте запитання "чому Будапешт".
Коли видання уточнило, чи вважає Лівітт свою відповідь смішною, тá у відповідь продовжила ображати ЗМІ.
Мені смішно, що ти насправді вважаєш себе журналістом. Ти – крайній лівий писака, якого ніхто не сприймає серйозно, включно з твоїми колегами зі ЗМІ, просто вони не кажуть тобі цього прямо. Припини надсилати мені свої нещирі, упереджені та безглузді запитання.
Медійники іронічно написали, що вражені і тепер бояться ставити будь-які запитання, інакше почують щось на кшталт "Хто дражниться, той сам так називається". І запевнили: насправді дика реакція і школярські образи Лівітт їх не зупинить і незручні запитання ще будуть.
Як у США реагують на слова Лівітт?
- Вислів "Твоя мамка зробила" став вірусним – уривок поширювали в соцмережах. Та зараз його неможливо знайти – імовірно, видалили.
- Більш зважені люди вважають, що "за гумором ховається серйозне питання про те, як політична комунікація перетворилася на видовище, сповнене образ".
- "Ця реакція викликала бурхливу дискусію в інтернеті: чи це просто черговий приклад політичного тролінгу, чи це сигнал про глибшу ерозію поваги до преси та публічної відповідальності? Критики стверджують, що така поведінка з боку найвищих ешелонів влади підриває довіру та послаблює демократичний дискурс. Прихильники, однак, розглядають це як протидію тому, що вони називають упередженістю ЗМІ", – мовиться в одному з оглядів.
- Утім, до Лівітт є й інші питання – уже від демократів, яких вона теж "розкатала". В ефірі Fox News прессекретарка сказала: "Вони не відстоюють нічого, крім задоволення інтересів своєї ультралівої бази, до якої, як я вже сказала, входять антисеміти, терористи з Хамасу, нелегальні іммігранти та жорстокі злочинці, яких вони хочуть відпустити на свободу, щоб ті могли вільно розгулювати американськими вулицями".
- Мова про Зорхана Мамдані – соціаліста та кандидата на посаду мера Нью-Йорка від Демократичної партії. 17 жовтня відбулися перші загальні дебати кандидатів.
- ЗМІ вже нагадали, що взагалі-то за демократів проголосувала половина країни, тож така риторика щонайменше недоречна.
- Лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс (демократ від штату Нью-Йорк) заявив, що речниця "хвора на голову і не контролює себе".
- "Я не впевнений, чи вона просто божевільна, неосвічена, безжальна брехуха, чи все це разом, але думка, що офіційний представник Білого дому може сказати, що Демократична партія складається з терористів, жорстоких злочинців та нелегальних іммігрантів, просто не має сенсу. І це американський народ отримує від адміністрації Трампа в розпал урядової кризи", – сказав Джеффріс.
- На його думку, поведінка Лівітт – наслідок політичної культури сучасних республіканців, які висловлюють расистські та антисемітські тези. "Ми вже спостерігаємо зростання політичного насильства та ненависті в Америці, а тепер ще й свастики з'являються в офісах республіканських членів Конгресу", – додав він.