8 апреля стало известно, что воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. В Институте изучения войны прокомментировали этот инцидент.

По словам Владимира Зеленского, воины ВСУ в нескольких последних атаках вышли на контакт с группой из шести китайских боевиков и захватили в плен двух из них. МИД Украины временного поверенного в делах Китая в связи с этим инцидентом, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Участие китайцев в войне в Украине

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тами Брюс 8 апреля охарактеризовала участие граждан Китая как "тревожное" и заявила, что "Китай является главным помощником России" и "поставляет почти 80 процентов товаров двойного назначения, которые Москва нуждается для ведения войны".

Институт изучения войны зафиксировал сообщение о том, что различные неназванные российские структуры вербуют уязвимых мигрантов в оккупационную армию для участия в войне в Украине как в самой России, так и за рубежом.

Власти Индии в 2024 году раскрыли, что некоторые неустановленные российские организации руководили сетью торговли людьми, которая заманивала индийских граждан в Россию под фальшивым предлогом, а затем заставляла их подписывать контракты с минобороны страны-агрессора для участия в войне против Украины.

В октябре 2024 года индийские и российские власти совместно работали над репатриацией индийских граждан, которые невольно вступили в российскую армию. Китайская Народная Республика могла бы также продемонстрировать, что правительство Китая не причастно к участию своих граждан в этой войне, приняв подобные меры в будущем. Пекин пока не предоставил официальной реакции на эти сообщения.