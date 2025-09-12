На территории Беларуси 12 сентября начались российско-белорусские военные учения "Запад-2025". Сейчас там накоплено примерно 30 тысяч тысяч военнослужащих, что значительно меньше, чем находится в Украине.

Однако этих 30 тысяч военных теоретически хватило бы для возможного нападения России на страны Балтии, поэтому нельзя исключать такого сценария. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Какие угрозы существуют?

Иван Ступак отметил, что любая активность России является угрожающей для любого. Есть угроза для Польши, поэтому они должны быть готовы к любому развитию событий.

В 2021 году учения "Запад-2021" прошли и завершились спокойно. Но вот в январе-феврале 2022 они начали учения "Союзная решимость-2022", которые завершились вторжением в Украину. Поэтому нужно наблюдать за ситуацией.

По данным литовской разведки, сейчас там накоплено ориентировочно 30 тысяч военнослужащих. Это небольшое количество по сравнению с 700 тысяч российских военных, которые находятся вокруг Украины. В Киевскую область из Беларуси заходило почти 140 тысяч боевиков.

То есть в сравнении все выглядит якобы не так критично. Количество якобы небольшое. Но если взять масштабы Украины и, например, Литвы или Латвии, то от 30 тысяч может хватить. Опять есть там угроза. Сувальский коридор, Балтийское побережье,

– объяснил экс-сотрудник СБУ.

Россия снова там накапливает свою радиоэлектронную борьбу. В 2023 году было зафиксировано 55 инцидентов с подавлением связи, подменой координат для судов, для авиации, которая там летает, для гражданских граждан и так далее. За полгода 2025 года – уже 730. Поэтому угроза есть.

Также стоит вспомнить заявления российских чиновников по Финляндии, что якобы там нацизм и так далее. Это традиционная история для России. В частности, об этом говорили помощник Владимира Путина Николай Патрушев, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и руководитель российского комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Картаполов.

