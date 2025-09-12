На території Білорусі 12 вересня розпочалися російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". Зараз там накопичено приблизно 30 тисяч тисяч військовослужбовців, що значно менше, ніж перебуває в Україні.

Однак цих 30 тисяч військових теоретично вистачило б для можливого нападу Росії на країни Балтії, тому не можна виключати такого сценарію. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Які загрози існують?

Іван Ступак зазначив, що будь-яка активність Росії є загрозливою для будь-кого. Є загроза для Польщі, тому вони повинні бути готові до будь-якого розвитку подій.

У 2021 році навчання "Захід-2021" пройшли та завершилися спокійно. Але ось у січні-лютому 2022 вони розпочали навчання "Союзна рішучість-2022", які завершилися вторгненням в Україну. Тому потрібно спостерігати за ситуацією.

За даними литовської розвідки, зараз там накопичено орієнтовно 30 тисяч військовослужбовців. Це невелика кількість у порівнянні з 700 тисяч російських військових, які перебувають навколо України. У Київську область з Білорусі заходило майже 140 тисяч бойовиків.

Тобто в порівнянні все виглядає начебто не так критично. Кількість нібито невелика. Але якщо взяти масштаби України та, наприклад, Литви або Латвії, то від 30 тисяч може вистачити. Знову є там загроза. Сувальський коридор, Балтійське узбережжя,

– пояснив ексспівробітник СБУ.

Росія знову там накопичує свою радіоелектронну боротьбу. У 2023 році було зафіксовано 55 інцидентів з придушенням зв'язку, підміною координат для суден, для авіації, яка там літає, для цивільних громадян і так далі. За пів року 2025 року – вже 730. Тому загроза є.

Також варто згадати заяви російських посадовців щодо Фінляндії, що нібито там нацизм і так далі. Це традиційна історія для Росії. Зокрема, про це говорили помічник Володимира Путіна Микола Патрушев, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медвєдєв та керівник російського комітету Держдуми з питань оборони Андрій Картаполов.

Навчання "Захід-2025": що відомо?