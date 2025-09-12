Військ менше, але є нюанс: експерт виділив незвичні події перед навчаннями в Білорусі
- На території Білорусі розпочалися російсько-білоруські навчання "Захід-2025" з участю приблизно 30 тисяч військових.
- Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вказує на загрози можливого нападу на країни Балтії та активність Росії як загрозливу для Польщі та інших країн, не можна виключати такого сценарію.
На території Білорусі 12 вересня розпочалися російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". Зараз там накопичено приблизно 30 тисяч тисяч військовослужбовців, що значно менше, ніж перебуває в Україні.
Однак цих 30 тисяч військових теоретично вистачило б для можливого нападу Росії на країни Балтії, тому не можна виключати такого сценарію. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
До теми Навчання "Захід-2025" включають імітацію ядерної війни, – Bild
Які загрози існують?
Іван Ступак зазначив, що будь-яка активність Росії є загрозливою для будь-кого. Є загроза для Польщі, тому вони повинні бути готові до будь-якого розвитку подій.
У 2021 році навчання "Захід-2021" пройшли та завершилися спокійно. Але ось у січні-лютому 2022 вони розпочали навчання "Союзна рішучість-2022", які завершилися вторгненням в Україну. Тому потрібно спостерігати за ситуацією.
За даними литовської розвідки, зараз там накопичено орієнтовно 30 тисяч військовослужбовців. Це невелика кількість у порівнянні з 700 тисяч російських військових, які перебувають навколо України. У Київську область з Білорусі заходило майже 140 тисяч бойовиків.
Тобто в порівнянні все виглядає начебто не так критично. Кількість нібито невелика. Але якщо взяти масштаби України та, наприклад, Литви або Латвії, то від 30 тисяч може вистачити. Знову є там загроза. Сувальський коридор, Балтійське узбережжя,
– пояснив ексспівробітник СБУ.
Росія знову там накопичує свою радіоелектронну боротьбу. У 2023 році було зафіксовано 55 інцидентів з придушенням зв'язку, підміною координат для суден, для авіації, яка там літає, для цивільних громадян і так далі. За пів року 2025 року – вже 730. Тому загроза є.
Також варто згадати заяви російських посадовців щодо Фінляндії, що нібито там нацизм і так далі. Це традиційна історія для Росії. Зокрема, про це говорили помічник Володимира Путіна Микола Патрушев, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медвєдєв та керівник російського комітету Держдуми з питань оборони Андрій Картаполов.
Навчання "Захід-2025": що відомо?
З 12 по 16 вересня в Білорусі відбудуться спільні з Росією військові навчання "Захід-2025". Це фінальні навчання збройних сил обох країн у цьому році. За офіційною інформацією, під час навчань відпрацьовуватимуть оборону так званої Союзної держави.
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив кількість військових, які залучені до навчань "Захід-2025". За його словами, цього року кількість російських військових у Білорусі менша, ніж під час навчань у 2023 році.
Ситуація залишається стабільною та контрольованою. Українські прикордонники не спостерігають небезпечної активності біля кордону, але не відкидають ймовірність ворожих провокацій.