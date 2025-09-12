Однак цих 30 тисяч військових теоретично вистачило б для можливого нападу Росії на країни Балтії, тому не можна виключати такого сценарію. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
Які загрози існують?
Іван Ступак зазначив, що будь-яка активність Росії є загрозливою для будь-кого. Є загроза для Польщі, тому вони повинні бути готові до будь-якого розвитку подій.
У 2021 році навчання "Захід-2021" пройшли та завершилися спокійно. Але ось у січні-лютому 2022 вони розпочали навчання "Союзна рішучість-2022", які завершилися вторгненням в Україну. Тому потрібно спостерігати за ситуацією.
За даними литовської розвідки, зараз там накопичено орієнтовно 30 тисяч військовослужбовців. Це невелика кількість у порівнянні з 700 тисяч російських військових, які перебувають навколо України. У Київську область з Білорусі заходило майже 140 тисяч бойовиків.
Тобто в порівнянні все виглядає начебто не так критично. Кількість нібито невелика. Але якщо взяти масштаби України та, наприклад, Литви або Латвії, то від 30 тисяч може вистачити. Знову є там загроза. Сувальський коридор, Балтійське узбережжя,
– пояснив ексспівробітник СБУ.
Росія знову там накопичує свою радіоелектронну боротьбу. У 2023 році було зафіксовано 55 інцидентів з придушенням зв'язку, підміною координат для суден, для авіації, яка там літає, для цивільних громадян і так далі. За пів року 2025 року – вже 730. Тому загроза є.
Також варто згадати заяви російських посадовців щодо Фінляндії, що нібито там нацизм і так далі. Це традиційна історія для Росії. Зокрема, про це говорили помічник Володимира Путіна Микола Патрушев, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медвєдєв та керівник російського комітету Держдуми з питань оборони Андрій Картаполов.
Навчання "Захід-2025": що відомо?
З 12 по 16 вересня в Білорусі відбудуться спільні з Росією військові навчання "Захід-2025". Це фінальні навчання збройних сил обох країн у цьому році. За офіційною інформацією, під час навчань відпрацьовуватимуть оборону так званої Союзної держави.
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив кількість військових, які залучені до навчань "Захід-2025". За його словами, цього року кількість російських військових у Білорусі менша, ніж під час навчань у 2023 році.
Ситуація залишається стабільною та контрольованою. Українські прикордонники не спостерігають небезпечної активності біля кордону, але не відкидають ймовірність ворожих провокацій.