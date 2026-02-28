В сети показали крылатые ракеты, которые, предположительно, летят по Ирану
- 28 февраля в Иране прогремел ряд взрывов, вероятно от запуска крылатых ракет Израилем и США.
- В сети показали, как ракеты пролетали над Ираком.
В субботу, 28 февраля, в Иране прогремел ряд взрывов на фоне заявлений Израиля о "превентивных" ударах. По сети распространяются видео, как крылатые ракеты летят над территорией Ирака.
Соответствующее видео показали в Clash Report.
Как крылатые ракеты запустили по Ирану?
В столице Ирана утром 28 февраля прогремел ряд взрывов. Армия Израиля объявила "превентивный" удар и чрезвычайную ситуацию из-за риска возможной ответной атаки.
В сети показали кадры, на который видно полет крылатых ракет. СМИ утверждают, что видео снято на территории Ирака, а воздушные цели запустил Израиль.
Крылатые ракеты, похоже, летят по Ирану: смотрите видео
Также ЦАХАЛ утверждает, что бьет по якобы террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Подробнее об атаке по Ирану
Операция Израиля 28 февраля, по данным Reuters, была скоординирована с США. Под ударами были около 30 целей по всему Ирану. В частности, СМИ говорят об атаке по офису верховного лидера Ирана.
В Clash Report заявляли о якобы попытке покушения на президента Ирана Масуда Пезешкиана. Дым заметили также возле правительственного комплекса в Тегеране.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац сказал, что целью ударов является устранение угрозы для государства.