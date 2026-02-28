В сети показали крылатые ракеты, которые, предположительно, летят по Ирану

В субботу, 28 февраля, в Иране прогремел ряд взрывов на фоне заявлений Израиля о "превентивных" ударах. По сети распространяются видео, как крылатые ракеты летят над территорией Ирака.

Соответствующее видео показали в Clash Report.

Как крылатые ракеты запустили по Ирану?

В столице Ирана утром 28 февраля прогремел ряд взрывов. Армия Израиля объявила "превентивный" удар и чрезвычайную ситуацию из-за риска возможной ответной атаки.

В сети показали кадры, на который видно полет крылатых ракет. СМИ утверждают, что видео снято на территории Ирака, а воздушные цели запустил Израиль.

Также ЦАХАЛ утверждает, что бьет по якобы террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

