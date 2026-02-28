Відповідне відео показали у Clash Report.
Як крилаті ракети запустили по Ірану?
У столиці Ірану вранці 28 лютого пролунала низка вибухів. Армія Ізраїлю оголосила "превентивний" удар та надзвичайну ситуацію через ризик можливої атаки у відповідь.
У мережі показали кадри, на який видно політ крилатих ракет. ЗМІ стверджують, що відео зняте на території Іраку, а повітряні цілі запустив Ізраїль.
Крилаті ракети, схоже, летять по Ірану: дивіться відео
Також ЦАХАЛ стверджує, що б'є по нібито терористичній інфраструктурі "Хезболли" у Лівані.
Детальніше про атаку по Ірану
Операція Ізраїлю 28 лютого, за даними Reuters, була скоординована зі США. Під ударами були близько 30 цілей по всьому Ірану. Зокрема, ЗМІ кажуть про атаку по офісу верховного лідера Ірану.
У Clash Report заявляли про нібито спробу замаху на президента Ірану Масуда Пезешкіана. Дим помітили також біля урядового комплексу в Тегерані.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац сказав, що метою ударів є усунення загрози для держави.