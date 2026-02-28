Відповідне відео показали у Clash Report.

Дивіться також Ізраїль завдав "превентивного" удару по Ірану та атакує об'єкти "Хезболли" в Лівані

Як крилаті ракети запустили по Ірану?

У столиці Ірану вранці 28 лютого пролунала низка вибухів. Армія Ізраїлю оголосила "превентивний" удар та надзвичайну ситуацію через ризик можливої атаки у відповідь.

У мережі показали кадри, на який видно політ крилатих ракет. ЗМІ стверджують, що відео зняте на території Іраку, а повітряні цілі запустив Ізраїль.

Крилаті ракети, схоже, летять по Ірану: дивіться відео

Також ЦАХАЛ стверджує, що б'є по нібито терористичній інфраструктурі "Хезболли" у Лівані.

Детальніше про атаку по Ірану