Израиль уничтожил подземный ядерный объект Ирана: для чего его тайно использовали

Армия обороны Израиля сообщила о точечном ударе по тайному подземному комплексу "Минзадехеи" на окраине Тегерана. По данным израильской стороны, на объекте иранские ученые работали над технологиями создания ядерного оружия.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Эфи Дефрина.

Что известно об уничтожении объекта?

Армия обороны Израиля нанесла точный удар по подземному комплексу "Минзадехеи", расположенном на окраине Тегерана.

По словам Дефрина, объект был частично вкопан в землю для защиты от авиаударов и использовался как секретная база для развития технологий, необходимых для создания ядерных боеголовок. В ЦАХАЛ утверждают, что группа иранских ученых продолжала там работу в рамках военной составляющей ядерной программы.

Израильская сторона заявляет, что разведка длительное время отслеживала перемещения иранских специалистов, связанных с ядерными исследованиями. Это позволило установить их новое место работы и нанести удар с высокой точностью.

В Армии обороны Израиля также отметили, что после так называемой "12-дневной войны" в июне 2025 года, когда иранская ядерная инфраструктура уже подверглась существенным атакам, Тегеран якобы не прекратил реализацию своей военной ядерной программы.

Сейчас официально Иран не комментирует удары по комплексу, где занимались разработкой ядерного оружия.

Что известно о поражении других ядерных объектов в Иране?