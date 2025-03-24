Советник Трампа добавил журналиста в секретный чат: как на это отреагировал президент США

Советник Дональда Трампа добавил журналиста The Atlantic в закрытый чат высокопоставленных чиновников, где обсуждали детали военной операции США в Йемене. Это вызвало громкий скандал в Вашингтоне.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление президента США во время брифинга. Сам Трамп заявил, что впервые слышит об инциденте и раскритиковал издание.

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Советник Трампа случайно слил военные планы США

Дональд Трамп открестился от информации о тайной переписке между министром обороны США Питом Гегсетом и сенатором Джей Ди Вэнсом.

Я ничего об этом не знаю. Я не большой фанат The Atlantic, для меня это журнал, который прекращает работу. Мне кажется, что это не очень журнал. Вы мне об этом говорите впервые,

– заявил он.

Скандал разгорелся после того, как журналист издания The Atlantic Джеффри Голдберг неожиданно оказался в секретном чате "Houthi PC small group", где обсуждали детали предстоящего удара американских войск по Йемену, запланированного на 15 марта.

Группа насчитывала всего 18 участников, среди которых были высокопоставленные чиновники: министр обороны Пит Гегсет, госсекретарь Марко Рубио, руководитель Национальной разведки Тульса Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что администрация сейчас выясняет обстоятельства, при которых Голдберг получил доступ к конфиденциальному обсуждению.

Конгрессмен Пэт Райан призвал провести слушания в Конгрессе по этой ситуации.

Если республиканцы в Палате представителей немедленно не проведут слушания относительно того, как это произошло, я сделаю это сам,

– сказал он.

Между тем юристы The Atlantic отметили, что действия советника Трампа Майкла Волца, который якобы добавил журналиста в чат, могут быть нарушением законодательства США по обработке данных национальной безопасности. Кроме того, они обратили внимание на возможное нарушение федерального закона из-за использования режима самоуничтожения сообщений в переписке.