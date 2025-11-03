Украинские дроны, созданные незаметно, громко переписывают карту войны, – Euronews

Украинские дальнобойные беспилотники, созданные в небольших мастерских по всей стране, сейчас способны преодолеть до тысячи километров теряют стратегические цели в глубине России. Атаки по НПЗ и логистическим центрам ослабляют российскую экономику и демонстрируют новый уровень украинских технологий.

Дальнобойные удары украинских дронов вглубь российской территории стали ключевым инструментом в истощении российской военной инфраструктуры и нанесли ощутимый ущерб энергетической отрасли страны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Когда произошел переломный момент в "дальнобойной войне"?

Украинские дальнобойные дроны, которые изготавливаются в секретных местах по всей территории страны, сейчас преодолевают большие расстояния, чем когда-либо за время полномасштабной войны.

Целью украинских ударов стали самые уязвимые точки российской инфраструктуры – российские нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады и военные логистические центры. Лето 2025 года стало переломным: атаки значительно усилились, противовоздушная оборона Москвы ослабла, Россия почувствовала дефицит топлива, а мир увидел, что "сердце врага" не является недосягаемым.

Аналитики утверждают, что по сей день влияние украинских дальнобойных ударов по территории России, в частности по ее энергетической инфраструктуре, остается ощутимым и достаточно серьезным. Украинские дроны все чаще поражают российские нефтеперерабатывающие заводы.

По данным американского аналитического центра Carnegie Endowment, с начала украинской кампании было атаковано 16 крупных предприятий – а это почти 40% от всей нефтеперерабатывающей мощности России. Впрочем, большинство заводов возобновили свою работу уже через несколько недель. Эксперты объясняют, что реальный эффект атак был значительно меньше, чем ожидалось, ведь страна имела запасные мощности и большие запасы топлива.

И все же удары вглубь территории России стали важным преимуществом Украины именно сейчас, когда США и Европа усиливают санкции против российской энергетики. В то же время просьба Киева предоставить ракеты дальнего действия Tomahawk до сих пор остается без ответа.

Что известно о реальных последствиях украинских дальнобойных ударов?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые возможности Украины в осуществлении дальнобойных ударов уже приносят конкретные результаты – российская экономика испытывает последствия, а Кремль вынужден покупать топливо за рубежом и сокращать собственный экспорт.

Мы считаем, что они потеряли до 20% поставок бензина – непосредственно в результате наших ударов,

– сказал Зеленский.

По словам командира, известного под позывным "Фидель", который осуществляет запуски украинских дальнобойных дронов, беспилотники постоянно совершенствуются. Если раньше они преодолевали около 500 километров, то теперь расстояние увеличивается до 1000 километров. Успех операций зависит от трех составляющих: техники, команды и тщательного планирования. "Фидель" добавил, что для него и его подразделения эта работа является "святой миссией".

Какое оружие использует Украина для дальнобойных ударов?

Большинство украинских дронов сейчас создается непосредственно в Украине. Один из самых известных – Ан-196 "Лютый", основной аппарат для ночных атак. Это достаточно небольшой беспилотник высотой примерно по пояс, с продолговатым корпусом, задним винтом и узнаваемым треугольным хвостом.



Украинский БпЛА Ан-196 "Лютый" / Фото: building-tech.org

Он выглядит очень простым и невзрачным, но именно это его главное преимущество. "Лютый" можно легко скрыть, быстро настроить и оптимизировать для прохождения контролируемого воздушного пространства. Само его название "Лютый" является символом устойчивости и технической изобретательности Украины.

За последний год дальность полета новых моделей выросла вдвое. Теперь украинские дроны способны поражать цели на расстоянии до 1000 километров, что кардинально изменило географию войны. Еще год назад, дроны достигали только приграничных регионов России, а сейчас – успешно атакуют объекты глубоко внутри страны.

Несмотря на постоянные совершенствования, себестоимость осталась низкой – около 55 тысяч долларов за аппарат. Это дешевый, но очень эффективный ответ на дорогие системы российской ПВО.

Как изменилась география этой войны?

По словам Адриано Босони, директора по анализу RANE, стратегическая логика заключается в истощении логистики. Украинцы заставляют Россию перенаправлять поставки и разворачивать ПВО в более широком районе. Киев стремится ослабить способность Москвы поддерживать масштабные операции.

Мы видим, что Украина становится все лучше в борьбе с войной внутри России. На протяжении большей части войны Россия действовала, исходя из предположения, что ее собственная территория безопасна. Теперь это не так,

– отмечает Босони.

По данным Международного энергетического агентства, повторные атаки украинских дронов вглубь территории страны-агрессора снизили мощности России по переработке нефти примерно на 500 тысяч баррелей в сутки. Вследствие этого в стране возник дефицит топлива, сократился экспорт дизельного и авиационного топлива, хотя общая мировая добыча и цены на нефть остаются стабильными.

Киев сейчас может самостоятельно запускать беспилотники по территории России, без согласования с Западом. Эта независимость появилась еще до введения жестких санкций против России – союзники усилили давление только после того, как Украина в течение нескольких месяцев наносила удары по российским НПЗ.

По словам "Фиделя", действительно достигают целей менее 30% запущенных дронов, поэтому тщательное планирование и точные расчеты имеют решающее значение.

