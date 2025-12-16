Дроновая война: Украина переписывает историю противокорабельного оружия, – The War Zone

Силы обороны Украины уничтожили российскую подводную лодку в порту Новороссийск. Именно эта операция открыла "новую главу в дроновой войне".

Профильный портал The War Zone утверждает, что это стало первым в мире успешным применением подводного беспилотного аппарата как противокорабельного оружия, пишет 24 Канал.

Как Украина меняет ход дроновой войны?

Аналитики отмечают, что для выполнения миссии по поражению российской субмарины, подводный беспилотный дрон смог незаметно преодолеть "переполненную гавань и нанести удар по конкретному судну". В то же время издание отмечает, что не может независимо подтвердить применение аппарата, однако СБУ уже подтвердила возможность такого поражения.

Эксперты отмечают, что удар по подводной лодке в Новороссийске, вероятно, является результатом многолетней разработки Украины в сфере беспилотников и еще раз подтверждает, что страна лидирует во внедрении инновационных технологий дроновой войны.

О подводном аппарате Sub Sea Baby известно довольно немного, однако авторы портала подчеркивают, что он отличается от надводных дронов СБУ Sea Baby, которые ранее уже наносили значительный ущерб российскому флоту.

The War Zone подчеркивают, что на протяжении 4 лет полномасштабной войны Украина демонстрирует передовые позиции в разработке подводных беспилотников, в частности говорится о "Маричка" и "Толока".

Способность работать под водой не только значительно помогает избежать обнаружения и уничтожения (морских дронов – 24 Канал), но и потенциально может ослабить некоторые из оборонительных барьеров, которые Россия уже возвела вокруг портов в результате кампании ударов Украины с использованием надводных дронов,

– добавляют эксперты.

По данным портала, из-за атак украинских надводных лодок на российские военные объекты в Крыму и на Керченском мосту, Черноморский флот России отступил с полуострова в Новороссийск.

Сейчас США, Китай и ряд других ведущих стран активно работают над созданием собственных подводных беспилотных аппаратов для выполнения миссий, похожих на украинскую атаку на подводную лодку в Новороссийске. Такие дроны могут уничтожать корабли и другие цели на большом расстоянии, их можно запускать с подводных лодок или со специальных кораблей, что увеличивает дальность действия. Кроме ударов, такие беспилотники можно использовать для разведки, минирования или других задач.

В СБУ заявили, что в результате атаки на подводную лодку класса "Improved Kilo" "судно получило критические повреждения и было фактически выведено из строя". Известно, что на борту субмарины было четыре пусковые установки для крылатых ракет "Калибр", которые враг регулярно использует для обстрела украинских городов.

Офицер ВМС России отметил, что поврежденная подводная лодка, которую уничтожили украинские дроны, входит в шесть модернизированных субмарин класса Kilo, находящихся на службе Черноморского флота России.

Издание утверждает, что этот случай стал вторым, когда Украина нанесла удар по подводной лодке класса "Improved Kilo". В сентябре 2023 года во время комбинированной атаки ракетами и надводными беспилотными кораблями был серьезно поврежден "Ростов-на-Дону" в Севастополе. Позже Украина подтвердила уничтожение этой субмарины.

Несмотря на то, что большинство характеристик подводных лодок Sub Sea Baby до сих пор неизвестны, сама возможность их эффективного боевого применения существенно повышает угрозу для российских кораблей. TWZ отмечает, что ранее Новороссийск считался относительно защищенной гаванью для Черноморского флора России, однако там уже фиксировались атаки воздушных и морских дронов. Впрочем, использование Украиной подводных беспилотников для поражения судов непосредственно в порту в корне меняет представление об уровне безопасности этой базы. Вероятно, Кремлю придется пересмотреть систему обороны в акватории крупного порта на северо-востоке Черного моря.

Что известно об операции ВСУ по уничтожению российской субмарины?