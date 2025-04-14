Трамп объяснил слова об "ошибочном ударе по Сумах" и подтвердил установку дедлайна для Путина

Дональд Трамп прокомментировал свои слова, что удар по Сумах был "ошибкой". Президент США также подтвердил, что установил дедлайн Путину по прекращению огня в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга.

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Что сказал Байден об ударе по Сумах и дедлайне для Путина

Дональд Трамп подтвердил, что он установил дедлайн Путину по прекращению огня в Украине. В то же время на вопрос прокомментировать его предыдущие слова относительно "ошибочного удара по Сумах" президент США снова заговорил о том, что "война не должна была бы начаться" и начал критиковать Байдена и Зеленского.

Ошибка была в том, что допустили войну. Если бы Байден был компетентным и Зеленский тоже, а я не уверен, что он есть. У нас была сложная встреча с этим парнем. Он просто продолжал просить все больше и больше. Эту войну никогда нельзя было допустить,

– сказал Трамп.

Со всем тем президент США сказал, что "эту войну нельзя было допустить", а Байден должен был ее остановить.

"Все, что надо было, снизить цены на нефть. Если бы вы снизили цены на нефть, Байден держал цены высокими, потому что сделал невозможным добычу. Снизив цены, войны бы не было, но со мной ее бы не было вообще. Это война Байдена. Я пытаюсь ее остановить и думаю, мы справимся", – заявил Дональд Трамп.

В то же время американский лидер дал понять, что не будет вводить санкции против России после удара по Сумах.

Я уже ввел санкции против России. Вспомните "Северный поток". Это я остановил этот крупнейший проект. А Байден наоборот одобрил его,

– сказал президент США.

На попытку журналиста снова спросить о заявлении Трампа по Сумам, глава Белого дома передал право голоса другому корреспонденту.