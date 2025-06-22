"Это будет иметь долгосрочные последствия": Иран официально отреагировал на атаку США

В Иране заявили, что страна оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа. Также в Тегеране утверждают, что атака США будет иметь "долгосрочные последствия".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи на его странице в соцсети Х.

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Как в Иране комментируют удар США

Аббас Арагчи заявил, что Соединенные Штаты, как постоянный член Совета Безопасности ООН, совершили "серьезное нарушение" Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По словам главы МИД Ирана, события этого утра являются "возмутительными" и будут иметь долгосрочные последствия. Он отметил, что каждый член ООН должен быть обеспокоен таким "чрезвычайно опасным, противоправным и преступным поступком".

В соответствии с Уставом ООН и его положениями, позволяющими законный ответ в порядке самообороны, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа,

– заявил Арагчи.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке на ядерные объекты в Иране на ядерные объекты в Иране. По его словам, американские самолеты поразили три объекта, в частности Фордо, Натанз и Исфахан.

Организация по атомной энергии Ирана после американских ударов заявила, что не позволит остановить развитие своей "национальной промышленности", намекнув на дальнейшее ядерное развитие страны.