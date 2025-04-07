Израиль нанес удары по сирийским базам, которые контролирует Турция, – источники Reuters

По меньшей мере три авиабазы в Сирии могут принадлежать Турции. Там страна могла бы развернуть свои силы в рамках пакта о совместной обороне.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Анкара является давним сторонником оппозиции Асаду и может задействовать свои базы в центральной Сирии и использовать ее воздушное пространство.

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Турция и Сирия планируют заключить пакт о совместной обороне

По данным источников издания, бомбардировки авиабаз в Сирии Израилем может сигнализировать о рисках углубления разрыва между двумя мощными региональными войсками.

Удары со стороны Израиля нанесены несмотря на усилия Турции заверить США, что усиление военного присутствия в Сирии не должно угрожать Израилю. Ранее Израиль опасался присутствия исламистов на своей границе и просил Вашингтон сдерживать влияние Турции в стране.

Напомним, Турция еще в 2024 году начала проводить операцию в Сирии для расширения контроля. Для этого страна привлекает неправительственную армию и протурецкие формирования.

Министерство иностранных дел Турции считает, что Израиль является "самой большой угрозой региональной безопасности". Власти страны не хотят иметь столкновений с Израилем в Сирии.

Несколько недель подряд турецкие военные наведывались на авиабазы Т4 и Пальмира в сирийской провинции Хомс и посетили главный аэропорт в Хаме. Об этом источники сообщили анонимно, потому что официально об этих визитах не сообщалось.

Так представители Анкары оценили состояние взлетно-посадочных полос, ангаров и другой инфраструктуры. Ранее сирийский источник, близкий к Турции, сообщал, что одна из баз "абсолютно непригодна к использованию".

Удары по базе Т4 уничтожили взлетно-посадочную полосу, башню, ангары и остановили перемещение самолетов. Это было жесткое сообщение о том, что Израиль не согласится на расширение турецкого присутствия,

– сообщил представитель разведки.

Однако в Турции говорят, что отчеты, которые поступают не от официальных органов власти, не следует принимать во внимание.

Заметим! За четыре месяца после свержения Асада Израиль захватил территорию на юго-западе Сирии, сделал шаги к друзскому меньшинству и ударил по части тяжелого вооружения и техники сирийской армии. В Сирии говорят, что это привело к почти полному уничтожению базы Хама и ранения десятков мирных жителей и солдат.

Израиль также обеспокоен тем, что Турция может установить российские зенитные системы и беспилотники на T4 и иметь преимущество в воздухе в этом районе. Директор Турецкой исследовательской программы аналитического центра Washington Institute Сонер Чагаптай сказал, что Турция и Израиль движутся к "идеологическому столкновению", но могут избежать военной эскалации через посредничество Вашингтона.