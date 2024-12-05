Это позволяет также иметь точки влияния на Саудовскую Аравию и Израиль, передает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

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Для чего Путину Сирия

По словам Коваленко, Сирия является дополнительным аргументом в отношениях Москвы и Турции. Кроме этого, благодаря ей страна имеет дополнительный аргумент в сотрудничестве с Ираном и группировками, которые он поддерживает, в частности, с Хезболлой.

Сейчас стабильность Сирии разрушена. Впрочем, Путин, несмотря на сложное положение режима Асада и российской армии там, может попытаться использовать ситуацию как площадки для отдельных переговоров с Западом и арабским миром,

– говорит Коваленко.

Руководитель ЦПИ также отметил, что Сирия является важной морской базой для российского флота. Это позволяет стране иметь выход в Средиземное море и влиять на африканское побережье. К тому же российские ЧВК, активно воюющие в Африке, попадают туда именно через Сирию.

Отдельной составляющей являются наркотики. По словам Коваленко, российские спецслужбы зарабатывают на наркоторговле, а Сирия является так называемой "нарколабораторией России".

Он также отметил, что Россия тратит свои дополнительные ресурсы именно в Сирии и это хорошо.

Напомним, что 30 ноября оппозиционные силы в Сирии достигли центральных районов Алеппо. Подконтрольные правительству силы закрыли аэропорт города и заблокировали все дороги, ведущие в город. В ответ на это Россия пообещала предоставить Сирии военное оборудование.

Заметим, что последние происшествия в Сирии стали серьезным ударом по Путину. Ведь он еще в 2015 году отправил свои войска в поддержку режима Асада. Поэтому в случае поражения последнего российский диктатор испытывает болезненный удар и его авторитет на Ближнем Востоке начнет угасать. Кроме того, Россия потеряет свою единственную военную базу на Средиземном море в Тартусе, находившуюся там еще со времен СССР.