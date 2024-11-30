Три военные источники рассказали западным журналистам, что сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город, чтобы помешать наступлению повстанцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какова ситуация в Алеппо

Дамаск обратился к своему ключевому союзнику, России, с просьбой о дополнительной военной поддержке. Российская сторона уже пообещала предоставить новое военное оборудование, которое должно поступить в Сирию в течение ближайших 72 часов. Ожидается, что техника будет прибывать на российскую авиабазу Хмеймим возле прибрежного сирийского города Латакия, уточняют в The Guardian.

Источники также сообщают, что Сирийская арабская армия (САА) получила приказ осуществить "безопасный отвод" из тех частей города, которые заняли повстанцы. В то же время государственные СМИ отрицают захват Алеппо оппозиционными силами. Правительственные источники также сообщили об авиаподдержке со стороны России и значительных потерях среди повстанцев в боях на территории сельской местности вблизи Алеппо и Идлиба.

Сирийские оппозиционные силы празднуют успех, вероятно, в Алеппо: смотрите видео

По данным ряда СМИ, сирийские повстанцы захватили штаб-квартиру полиции Алеппо и выпустили сотни заключенных из тюрем. Агентство Anadolu сообщает, что под их контролем уже находятся более 70 населенных пунктов на северо-западе Сирии. В арабских аккаунтах в X появляется все больше фото- и видеодоказательств, что повстанцы добрались до древней крепости в центре Алеппо. Их подтверждает CNN.

Повстанцы освобождают заключенных из тюрем: смотрите видео

Недавно представитель Кремля Песков впервые прокомментировал события в Сирии. Он назвал это "посягательством на суверенитет Сирии" и Россия выступает за то, чтобы "власть быстрее навела порядок в этом районе".

Напомним, антиправительственные силы в Сирии пытаются взять под контроль довольно большой склад российского оружия возле Алеппо. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные повстанцами. На них видно российские гаубицы, "Камазы" и ящики с боеприпасами. Российские самолеты в попытках помочь режиму Асада бомбят города Идлиб и Сармада