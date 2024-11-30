Три військові джерела розповіли західним журналістам, що сирійська влада закрила аеропорт Алеппо, а також усі дороги, що ведуть до міста, аби завадити наступу повстанців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Яка ситуація в Алеппо

Дамаск звернувся до свого ключового союзника, Росії, з проханням про додаткову військову підтримку. Російська сторона вже пообіцяла надати нове військове обладнання, яке має надійти до Сирії протягом найближчих 72 годин. Очікується, що техніка прибуватиме на російську авіабазу Хмеймім біля прибережного сирійського міста Латакія, уточнюють у The Guardian.

Джерела також повідомляють, що Сирійська арабська армія (САА) отримала наказ здійснити "безпечне відведення" з тих частин міста, які зайняли повстанці. Водночас державні ЗМІ заперечують захоплення Алеппо опозиційними силами. Урядові джерела також повідомили про авіапідтримку з боку Росії та значні втрати серед повстанців у боях на території сільської місцевості поблизу Алеппо та Ідлібу.

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За даними низки ЗМІ, сирійські повстанці захопили штаб-квартиру поліції Алеппо і випустили сотні ув'язнених із в'язниць. Агентство Anadolu повідомляє, що під їхнім контролем уже перебувають понад 70 населених пунктів на північному заході Сирії. В арабських акаунтах в X з'являється дедалі більше фото- та відеодоказів, що повстанці дісталися стародавньої фортеці в центрі Алеппо. Їх підтверджує CNN.

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Нещодавно речник Кремля Песков вперше прокоментував події у Сирії. Він назвав це "зазіханням на суверенітет Сирії" і що Росія виступає за те, щоб "влада швидше навела лад у цьому районі".

Нагадаємо, антиурядові сили в Сирії могли взяти під контроль доволі великий склад російської зброї біля Алеппо. Про це свідчать кадри, опубліковані повстанцями. На них видно російські гаубиці, "Камази" та ящики з боєприпасами. Російські літаки в спробах допомогти режиму Асада бомблять міста Ідліб і Сармада