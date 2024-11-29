Сили, підконтрольні режиму Башар аль-Асада продовжують відступати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Які успіхи сирійських повстанців

Повстанці у Сирії стрімко просуваються до Алеппо. Це найбільше місто країни, яке утримують сирійські, російські та іранські сили, союзні режиму Асада.

В результаті просування їм вдалося взяти під контроль склад з російською зброєю. Про це свідчать кадри, опубліковані повстанцями. На них видно російські гаубиці, "Камази" та ящики з боєприпасами.

Сирійські повстанці показали захоплений склад російської зброї в Сирії: дивіться відео

Російські літаки у відповідь бомблять міста Ідліб та Сармада в Сирії. ЗМІ повідомляють, що росіяни влучили у заправку, в результаті чого загинуло кілька мирних жителів.

Росіяни наносять авіаудари по Ідлібу та Сармаді: дивіться відео