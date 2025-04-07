Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Анкара є давнім прибічником опозиції Асаду і може задіювати свої бази в центральній Сирії та використовувати її повітряний простір.

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Туреччина і Сирія планують укласти пакт про спільну оборону

За даними джерел видання, бомбардування авіабаз у Сирії Ізраїлем може сигналізувати про ризики поглиблення розриву між двома потужними регіональними військами.

Удари з боку Ізраїля завдані попри зусилля Туреччини запевнити США, що посилення військової присутності в Сирії не повинне загрожувати Ізраїлю. Раніше Ізраїль побоювався присутності ісламістів на своєму кордоні та просив Вашингтон стримувати вплив Туреччини в країні.

Нагадаємо, Туреччина ще у 2024 році почала проводити операцію в Сирії для розширення контролю. Для цього країна залучає неурядову армію та протурецькі формування.

Міністерство закордонних справ Туреччини вважає, що Ізраїль є "найбільшою загрозою регіональній безпеці". Влада країни не хоче мати зіткнень з Ізраїлем у Сирії.

Кілька тижнів поспіль турецькі військові навідувалися на авіабази Т4 і Пальміра в сирійській провінції Хомс і відвідали головний аеропорт у Хамі. Про це джерела повідомили анонімно, бо офіційно про ці візити не повідомлялося.

Так представники Анкари оцінили стан злітно-посадкових смуг, ангарів та іншої інфраструктури. Раніше сирійське джерело, близьке до Туреччини, повідомляло, що одна з баз "абсолютно непридатна до використання".

Удари по базі Т4 знищили злітно-посадкову смугу, вежу, ангари та зупинили переміщення літаків. Це було жорстке повідомлення про те, що Ізраїль не погодиться на розширення турецької присутності,

– повідомив представник розвідки.

Однак в Туреччині кажуть, що звіти, які надходять не від офіційних органів влади, не слід брати до уваги.

Зауважимо! За чотири місяці після повалення Асада Ізраїль захопив територію на південному заході Сирії, зробив кроки до друзської меншини та вдарив по частині важкого озброєння та техніки сирійської армії. У Сирії кажуть, що це призвело до майже повного знищення бази Хама та поранення десятків мирних жителів і солдатів.

Ізраїль також стурбований тим, що Туреччина може встановити російські зенітні системи та безпілотники на T4 та мати перевагу в повітрі в цьому районі. Директор Турецької дослідницької програми аналітичного центру Washington Institute Сонер Чагаптай сказав, що Туреччина та Ізраїль рухаються до "ідеологічного зіткнення», але можуть уникнути військової ескалації через посередництво Вашингтона.