З одного боку, я розумію реакцію населення – приємно читати, коли партнеру твого ворога "навалили". Але з урахуванням того, що поширюють меми про ледь не "наших", мені стає недобре. Часто через такі розгони справді наші важливі тези сприймають неоднозначно. Про це заявив Ігор Тишкевич, інформує 24 Канал.

Актуально Удар за ударом: що війна в Сирії змінить для Путіна

Розберемося у ситуації на пальцях

1. Це операція Туреччини для розширення зони контролю та отримання під контроль території, достатньої для створення такого собі аналога "ДНР" на сирійській території. Проводиться вона поки що силами неурядової армії, а залишками ісламістської опозиції в Сирії та протурецькими військовими формуваннями. Хто не в курсі – почитайте про зону контролю "сирійських туркоманів" та операцію "Оливкова гілка".

2. Зона урядових військ – війська Асада, іранські інструктори з "КСІР" і 1 блокпост росіян (там було близько 100 осіб), який знявся кілька тижнів тому.

3. Це боротьба за післявоєнні мирні консультації щодо Сирії, де гравцями є Туреччина, Іран, Росія, власне Сирія та сирійські курди, які мають підтримку США. У цьому випадку це боротьба між Іраном та Туреччиною.

4. Усе гаразд? Поки що так. Але подивіться на карту і на те, що розташоване на північ від Алеппо. Там залишки курдського анклаву, який не до кінця знищений турками під час операції "Оливкова гілка". Тобто після захоплення Алеппо логічно знищити цей анклав.

Ще не зрозуміли пастки нашої громадської радості? Гаразд, поясню на пальцях: турецькі проксі сили знищуватимуть американських партнерів у Сирії. А ми радіємо чиїм успіхам? Турецьких проксі. А у кого зброю просимо, га?

Туреччина обрала чудовий момент для удару – Росія зайнята своїм, у США період "до інавгурації", коли Вашингтон не може (за політичними мотивами) розпочинати нові операції. Іран був зайнятий Ліваном та Ізраїлем.

Проблема в тому, що нам можна вплутуватися в такий вузол суперечностей (навіть медійно), спочатку трохи розібравшись у темі.