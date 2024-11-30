Як великі втрати Росії на українських фронтах – з одного боку та вимоги допомогти союзникам – з іншого вплинуть на плани Кремля 24 Каналу пояснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Зверніть увагу Росія вперше з 2016 відновила авіаудари по Алеппо на тлі успіхів сирійських повстанців

Вибір перед Путіним

"Путіну доведеться обирати: підтримати свого маріонеткового диктатора Башара Асада чи не підтримати і втратити свій вплив на Близькому Сході", – пояснив аналітик.

В 2015 році Сирія для Росії стала майданчиком для демонстрації сили. Саме там Кремль відкрито показував можливості своїх військ щодо вирішення конфліктів за межами самої Росії.

Що змінює ситуація в Сирії

Наразі повстанці контролюють місто Алеппо, яке свого часу під контроль взяли асадити не з допомогою армії Асада, а саме за сприяння російських військ.

Також повстанці дійшли до траси М5 – основної логістичної артерії Сирії, вздовж якої вони можуть дійти аж до Дамаску.

Якщо відбудеться демонстративне звільнення територій, Росія отримає ще один важкий репутаційний удар,

– підкреслив Коваленко.

Подібна ситуація, за його словами, може повторитися і з російськими військами в Африці, на кшталт спротиву, який вже чинили в Малі щодо вагнерівців.

Крім того, на півдні Сирії залишається територія, яка не контролюється військами сирійців, там повний контроль тримають американські війська. Залежно від того, як розвиватимуться події, яких успіхів досягнуть повстанці Сирії, союзники України також можуть звернути більше уваги на тамтешній конфлікт.

Також не варто не забувати, що сили повстанців – це турецькі сили, і не можна виключати, що Туреччина захоче долучитися до них уже фізично,

– припустив Коваленко.