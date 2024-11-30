Как большие потери России на украинских фронтах – с одной стороны и требования помочь союзникам – с другой повлияют на планы Кремля 24 Каналу объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Обратите внимание Россия впервые с 2016 возобновила авиаудары по Алеппо на фоне успехов сирийских повстанцев
Выбор перед Путиным
"Путину придется выбирать: поддержать своего марионеточного диктатора Башара Асада или не поддержать и потерять свое влияние на Ближнем Востоке", – объяснил аналитик.
В 2015 году Сирия для России стала площадкой для демонстрации силы. Именно там Кремль открыто показывал возможности своих войск по решению конфликтов за пределами самой России.
Что меняет ситуация в Сирии
Сейчас повстанцы контролируют город Алеппо, который в свое время под контроль взяли асадиты не с помощью армии Асада, а именно при содействии российских войск.
Также повстанцы дошли до трассы М5 – основной логистической артерии Сирии, вдоль которой они могут дойти до Дамаска.
Если произойдет демонстративное освобождение территорий, Россия получит еще один тяжелый репутационный удар,
– подчеркнул Коваленко.
Подобная ситуация, по его словам, может повториться и с российскими войсками в Африке, вроде сопротивления, которое уже оказали в Мали в отношении вагнеровцев.
Кроме того, на юге Сирии остается территория, которая не контролируется войсками сирийцев, там полный контроль держат американские войска. В зависимости от того, как будут развиваться события, каких успехов достигнут повстанцы Сирии, союзники Украины также могут обратить больше внимания на тамошний конфликт.
Также не стоит не забывать, что силы повстанцев – это турецкие силы, и нельзя исключать, что Турция захочет присоединиться к ним уже физически,
– предположил Коваленко.