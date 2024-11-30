Как большие потери России на украинских фронтах – с одной стороны и требования помочь союзникам – с другой повлияют на планы Кремля 24 Каналу объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Обратите внимание Россия впервые с 2016 возобновила авиаудары по Алеппо на фоне успехов сирийских повстанцев

Выбор перед Путиным

"Путину придется выбирать: поддержать своего марионеточного диктатора Башара Асада или не поддержать и потерять свое влияние на Ближнем Востоке", – объяснил аналитик.

В 2015 году Сирия для России стала площадкой для демонстрации силы. Именно там Кремль открыто показывал возможности своих войск по решению конфликтов за пределами самой России.

Что меняет ситуация в Сирии

Сейчас повстанцы контролируют город Алеппо, который в свое время под контроль взяли асадиты не с помощью армии Асада, а именно при содействии российских войск.

Также повстанцы дошли до трассы М5 – основной логистической артерии Сирии, вдоль которой они могут дойти до Дамаска.

Если произойдет демонстративное освобождение территорий, Россия получит еще один тяжелый репутационный удар,

– подчеркнул Коваленко.

Подобная ситуация, по его словам, может повториться и с российскими войсками в Африке, вроде сопротивления, которое уже оказали в Мали в отношении вагнеровцев.

Кроме того, на юге Сирии остается территория, которая не контролируется войсками сирийцев, там полный контроль держат американские войска. В зависимости от того, как будут развиваться события, каких успехов достигнут повстанцы Сирии, союзники Украины также могут обратить больше внимания на тамошний конфликт.

Также не стоит не забывать, что силы повстанцев – это турецкие силы, и нельзя исключать, что Турция захочет присоединиться к ним уже физически,

– предположил Коваленко.