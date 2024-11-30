Сирийский наблюдательный центр по правам человека отмечает, что руководители полиции и служб безопасности покинули центр города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Россия возобновляет бомбардировки Алеппо

Источники агентства Reuters подтверждают, что российская и сирийская авиация атаковали Алеппо после того, как повстанцы заняли районы города. Сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо и все дороги, ведущие в город.

Россия, как основной союзник президента Сирии Башара Асада, заверила Дамаск в предоставлении дополнительной военной помощи для восстановления контроля над городом.

Хаят Тахрир аш-Шам (HTS) и союзные группировки... взяли под свой контроль большинство городов, правительственных центров и тюрем,

– сообщает британская Сирийская обсерватория по правам человека.

Россия выступила на помощь режиму Асада в 2015 году, разместив в Сирии свою боевую авиацию.

Напомним, антиправительственные силы в Сирии могли захватить большой склад российского оружия возле Алеппо. На видео, опубликованном повстанцами, видно российские гаубицы, "Камазы" и ящики с боеприпасами.