В Ливане заявляют о "сотнях погибших и раненых" в результате недавних авиаударов Израиля
8 апреля, 18:09
В Ливане заявляют о "сотнях погибших и раненых" в результате недавних авиаударов Израиля

Сергей Попович
Основні тези
  • Министр здравоохранения Ливана сообщил о сотнях погибших и раненых в результате израильских авиаударов по Бейруту.
  • Эти удары стали одними из самых масштабных по центру Бейрута за последние десятилетия, задев три района города.

По словам министра здравоохранения Ливана Ракана Нассереддина, в результате сегодняшних израильских ударов по стране погибли и пострадали сотни людей.

Об этом сообщает NNA, передает CNN.

О каких последствиях израильских атак заявляют в Ливане?

По его словам, атаки в среду привели к значительным потерям среди гражданского населения – речь идет о "сотнях погибших и раненых".

Эти удары стали одними из самых масштабных по центру Бейрута за последние десятилетия. Авиация Израиля поразила по меньшей мере три района города, в частности цель вблизи центральной набережной.

Стоит отметить, что муниципальный Бейрут, где преобладает суннитское и христианское население, редко становится объектом израильских атак.

На видео с места событий видно разрушенные здания в западной части города и густой черный дым, поднимающийся в небо. Очевидцы сообщают, что сирены скорых не утихают с начала обстрелов.

Всего, по официальным данным, по состоянию на вторник, еще до этих ударов, в результате войны в Ливане погибли по меньшей мере 1530 человек, еще 4812 получили ранения. Новые атаки могут существенно увеличить эти цифры.

Что известно о масштабных ударах Израиля?

  • Израиль нанес самый масштабный удар по "Хезболле" в Ливане, поразив более 100 целей за 10 минут, в частности в Бейруте.

  • Среди пораженных целей – штаб-квартира "Хезболлы", ракетные пусковые установки, командные центры и разведывательная инфраструктура.