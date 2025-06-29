Иран просит ООН признать Израиль и США агрессорами в 12-дневной войне, – The Guardian
- Иран обратился в ООН с требованием признать Израиль и США агрессорами в 12-дневной войне, подав официальное письмо 29 июня.
- Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, а США по трем важным ядерным объектам; Иран ответил обстрелом военной базы в Катаре.
- В результате конфликта погибли по меньшей мере 627 человек, значительная часть из них - гражданские, Иран обвиняет Израиль и США в инициировании агрессии.
- Израиль и США пока не комментировали требования Ирана.
Иран призывает ООН официально признать Израиль и США агрессорами в недавней 12-дневной войне. Тегеран подал официальное письмо 29 июня.
Израиль и США пока не предоставили свою реакцию на это обвинение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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Иран призывает ООН признать Израиль и США агрессорами
Иран призывает Организацию Объединенных Наций официально возложить вину за недавнюю 12-дневную эскалацию на Израиль и Соединенные Штаты, признав их агрессорами. Соответствующее письмо к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу направил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи 29 июня.
Мы официально просим Совет Безопасности признать израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признать их дальнейшую ответственность, включая выплату компенсации и репараций,
– написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в письме к генеральному секретарю ООН.
Израиль и США пока не комментировали требования Тегерана.
Израиль инициировал удары по объектам ядерной инфраструктуры, военных базах и ключевых ученых 13 июня. Министерство здравоохранения Ирана заявляет, что в результате воздушных атак погибли по меньшей мере 627 человек, значительная часть из них – гражданские.
Соединенные Штаты же нанесли удары по трем важным ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, не унеся ни одной жизни. Иран ответил на это, запустив ракеты по американской военной базе в Катаре. По данным США, жертв в результате этого удара не было, база вообще была фактически пуста.
Согласно израильским официальным данным, от обстрелов со стороны Ирана в ответ погибли 28 человек.