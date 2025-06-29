Иран просит ООН признать Израиль и США агрессорами в 12-дневной войне, – The Guardian

Иран призывает ООН официально признать Израиль и США агрессорами в недавней 12-дневной войне. Тегеран подал официальное письмо 29 июня.

Израиль и США пока не предоставили свою реакцию на это обвинение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Иран призывает ООН признать Израиль и США агрессорами

Иран призывает Организацию Объединенных Наций официально возложить вину за недавнюю 12-дневную эскалацию на Израиль и Соединенные Штаты, признав их агрессорами. Соответствующее письмо к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу направил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи 29 июня.

Мы официально просим Совет Безопасности признать израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признать их дальнейшую ответственность, включая выплату компенсации и репараций,

– написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в письме к генеральному секретарю ООН.

Израиль и США пока не комментировали требования Тегерана.

Израиль инициировал удары по объектам ядерной инфраструктуры, военных базах и ключевых ученых 13 июня. Министерство здравоохранения Ирана заявляет, что в результате воздушных атак погибли по меньшей мере 627 человек, значительная часть из них – гражданские.

Соединенные Штаты же нанесли удары по трем важным ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, не унеся ни одной жизни. Иран ответил на это, запустив ракеты по американской военной базе в Катаре. По данным США, жертв в результате этого удара не было, база вообще была фактически пуста.

Согласно израильским официальным данным, от обстрелов со стороны Ирана в ответ погибли 28 человек.