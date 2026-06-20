Нет топлива, нет оружия: CNN рассказал, как новая тактика ВСУ наносит удар по логистике россиян
Новое поколение украинских ударных дронов средней дальности серьезно нарушает логистику российской армии на южном направлении. Беспилотники атакуют мосты, поезда, топливозаправщики и грузовики, что может сорвать планы Москвы по летнему наступлению.
Об этом говорится в материале CNN.
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Как новая украинская стратегия разрушает логистику россиян?
Французский OSINT-аналитик Клеман Молен, волонтерская группа Geoconfirmed и команда CNN по анализу открытых данных геолокализовали и исследовали около 150 ударов по российским топливным цистернам, грузовикам и другому транспорту. Большинство из них было нанесено с начала мая 2026 года. В то же время возросло количество атак на порты и корабли.
Украинские удары средней дальности с начала мая 2026 года / Инфографика CNN
Украина использует дроны собственного производства с дальностью от 50 до 300 километров. Их главная задача – парализовать российскую военную логистику и создать новый уровень давления на оккупационные силы,
– говорится в материале.
Среди новых моделей беспилотников называют FP-2 и "Бегемот". Последний способен развивать скорость до 180 километров в час и нести боевую часть массой 70 килограммов.
"Украинцы получили возможность начать масштабную кампанию по применению дронов, чтобы отрезать Крым от основных маршрутов снабжения и осложнить логистическую ситуацию России вдоль всей линии фронта", – заявил Клеман Молен.
В Силах беспилотных систем Украины сообщили CNN, что за последний год количество ударных миссий с применением дронов средней дальности выросло в 28 раз.
Как удары вызвали топливный кризис и "логистический локдаун" для россиян?
По данным аналитиков, удары беспилотников сделали ряд маршрутов между Россией и оккупированными территориями Украины слишком опасными для использования. Это уже приводит к дефициту топлива и боеприпасов у российских войск на юге Украины.
Трасса между Крымом и оккупированным Мелитополем, согласно геолокационным видео, усеяна сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками. Также на полуострове фиксируются постоянные проблемы с поставками топлива.
Австралийский военный аналитик Мик Райан отмечает, что украинские дроны фактически установили контроль над тремя прибрежными автомагистралями, ведущими в Крым.
Один из российских военных блогеров признал эффективность атак.
Топливозаправщики и грузовики регулярно сгорают. Один за другим разрываются связи, соединяющие полуостров с материком,
– говорит российский "военкор".
Министр обороны Украины Михаил Федоров назвал эту кампанию "логистическим локдауном".
"Системно уничтожать российские силы далеко за линией фронта и лишать врага возможности вести активные штурмовые действия", – сказал Федоров.
В прошлом месяце глава украинского Минобороны также заявил, что россияне больше не будут чувствовать себя в безопасности даже на значительном расстоянии от линии соприкосновения.
Какие мосты противника оказались под ударом?
По словам OSINT-аналитика Клемана Молена, Украина фактически изменила понятие "зоны поражения". Его исследование показало сотни украинских ударов на расстоянии до 300 километров от линии фронта.
Баражирующие боеприпасы, которые патрулируют ключевые маршруты и атакуют российскую логистику, особенно военную технику и топливозаправщики, оказались чрезвычайно эффективными,
– заявил Молен.
По данным журналистов, с начала 2026 года было атаковано не менее 20 поездов, многие из которых перевозили топливо.
Одной из главных целей стал мост возле села Чонгар – важный маршрут между Крымом и оккупированной частью Украины. Украинские дроны неоднократно атаковали переправу, нанося значительные повреждения дорожному полотну.
Оккупационная администрация Херсонской области признавала повреждения Чонгарского и других мостов, из-за чего движение транспорта неоднократно останавливали, а для замены использовали понтонные переправы.
Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди сообщил, что грузовой трафик через Чонгарский мост всего за две недели этого месяца сократился на 71%.
После этого россияне начали использовать альтернативный маршрут через Армянск, однако и он попал под удары.
"На тот момент там собралось около 50 транспортных средств", – рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов.
Из-за постоянных атак ещё большее значение для российской логистики приобретает Керченский мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Аналитик Роб Ли считает, что Украина может попытаться атаковать его собственными дронами или ракетами.
Как Россия теряет Мариуполь как логистический узел?
Из-за угрозы ударов дронов средней дальности некоторые маршруты из России на оккупированные территории стали непригодными для военных перевозок.
Оккупационные власти Луганской области объявили о прекращении движения на двух ключевых трассах из Белгорода и Ростова-на-Дону.
Под удары также попал порт Мариуполя – важный промышленный и логистический центр на Азовском море.
Порт полностью отключен от электроснабжения, а логистика российских войск была существенно затруднена,
– заявили в Нацгвардии Украины.
В то же время российские военные блогеры всё чаще критикуют Минобороны РФ за неспособность оперативно реагировать на новую угрозу.
Один из самых известных российских блогеров Two Majors написал:
"Кампания Украины выводит из строя нефтеперерабатывающие заводы на юге, создает проблемы с топливом и логистикой, а теперь враг ещё и парализует гражданскую авиацию "караванами дронов"".
В то же время аналитики предупреждают, что окно возможностей для Украины может быть ограниченным.
"У Украины, вероятно, есть уникальная и ограниченная во времени возможность использовать нынешнюю инициативу, пока российские войска остаются уязвимыми", – считают в Институте изучения войны.
По мнению Мика Райана, три уровня украинской дронной кампании – на поле боя, против логистики и в глубине территории России – усиливают давление на российские силы и создают условия для будущих наступательных операций Украины.
По оценке украинской аналитической группы Deep State, возможность контролировать все передвижения на юге оккупированных территорий, особенно из Крыма, уже находится в пределах досягаемости, что фактически переводит российские войска на "голодный паек".