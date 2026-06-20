Об этом говорится в материале CNN.

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Как новая украинская стратегия разрушает логистику россиян?

Французский OSINT-аналитик Клеман Молен, волонтерская группа Geoconfirmed и команда CNN по анализу открытых данных геолокализовали и исследовали около 150 ударов по российским топливным цистернам, грузовикам и другому транспорту. Большинство из них было нанесено с начала мая 2026 года. В то же время возросло количество атак на порты и корабли.



Украинские удары средней дальности с начала мая 2026 года / Инфографика CNN

Украина использует дроны собственного производства с дальностью от 50 до 300 километров. Их главная задача – парализовать российскую военную логистику и создать новый уровень давления на оккупационные силы,

– говорится в материале.

Среди новых моделей беспилотников называют FP-2 и "Бегемот". Последний способен развивать скорость до 180 километров в час и нести боевую часть массой 70 килограммов.

"Украинцы получили возможность начать масштабную кампанию по применению дронов, чтобы отрезать Крым от основных маршрутов снабжения и осложнить логистическую ситуацию России вдоль всей линии фронта", – заявил Клеман Молен.

В Силах беспилотных систем Украины сообщили CNN, что за последний год количество ударных миссий с применением дронов средней дальности выросло в 28 раз.

Как удары вызвали топливный кризис и "логистический локдаун" для россиян?

По данным аналитиков, удары беспилотников сделали ряд маршрутов между Россией и оккупированными территориями Украины слишком опасными для использования. Это уже приводит к дефициту топлива и боеприпасов у российских войск на юге Украины.

Трасса между Крымом и оккупированным Мелитополем, согласно геолокационным видео, усеяна сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками. Также на полуострове фиксируются постоянные проблемы с поставками топлива.

Австралийский военный аналитик Мик Райан отмечает, что украинские дроны фактически установили контроль над тремя прибрежными автомагистралями, ведущими в Крым.

Один из российских военных блогеров признал эффективность атак.

Топливозаправщики и грузовики регулярно сгорают. Один за другим разрываются связи, соединяющие полуостров с материком,

– говорит российский "военкор".

Министр обороны Украины Михаил Федоров назвал эту кампанию "логистическим локдауном".

"Системно уничтожать российские силы далеко за линией фронта и лишать врага возможности вести активные штурмовые действия", – сказал Федоров.

В прошлом месяце глава украинского Минобороны также заявил, что россияне больше не будут чувствовать себя в безопасности даже на значительном расстоянии от линии соприкосновения.

Какие мосты противника оказались под ударом?

По словам OSINT-аналитика Клемана Молена, Украина фактически изменила понятие "зоны поражения". Его исследование показало сотни украинских ударов на расстоянии до 300 километров от линии фронта.

Баражирующие боеприпасы, которые патрулируют ключевые маршруты и атакуют российскую логистику, особенно военную технику и топливозаправщики, оказались чрезвычайно эффективными,

– заявил Молен.

По данным журналистов, с начала 2026 года было атаковано не менее 20 поездов, многие из которых перевозили топливо.

Одной из главных целей стал мост возле села Чонгар – важный маршрут между Крымом и оккупированной частью Украины. Украинские дроны неоднократно атаковали переправу, нанося значительные повреждения дорожному полотну.

Оккупационная администрация Херсонской области признавала повреждения Чонгарского и других мостов, из-за чего движение транспорта неоднократно останавливали, а для замены использовали понтонные переправы.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди сообщил, что грузовой трафик через Чонгарский мост всего за две недели этого месяца сократился на 71%.

После этого россияне начали использовать альтернативный маршрут через Армянск, однако и он попал под удары.

"На тот момент там собралось около 50 транспортных средств", – рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов.

Из-за постоянных атак ещё большее значение для российской логистики приобретает Керченский мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Аналитик Роб Ли считает, что Украина может попытаться атаковать его собственными дронами или ракетами.

Как Россия теряет Мариуполь как логистический узел?

Из-за угрозы ударов дронов средней дальности некоторые маршруты из России на оккупированные территории стали непригодными для военных перевозок.

Оккупационные власти Луганской области объявили о прекращении движения на двух ключевых трассах из Белгорода и Ростова-на-Дону.

Под удары также попал порт Мариуполя – важный промышленный и логистический центр на Азовском море.

Порт полностью отключен от электроснабжения, а логистика российских войск была существенно затруднена,

– заявили в Нацгвардии Украины.

В то же время российские военные блогеры всё чаще критикуют Минобороны РФ за неспособность оперативно реагировать на новую угрозу.

Один из самых известных российских блогеров Two Majors написал:

"Кампания Украины выводит из строя нефтеперерабатывающие заводы на юге, создает проблемы с топливом и логистикой, а теперь враг ещё и парализует гражданскую авиацию "караванами дронов"".

В то же время аналитики предупреждают, что окно возможностей для Украины может быть ограниченным.

"У Украины, вероятно, есть уникальная и ограниченная во времени возможность использовать нынешнюю инициативу, пока российские войска остаются уязвимыми", – считают в Институте изучения войны.

По мнению Мика Райана, три уровня украинской дронной кампании – на поле боя, против логистики и в глубине территории России – усиливают давление на российские силы и создают условия для будущих наступательных операций Украины.

По оценке украинской аналитической группы Deep State, возможность контролировать все передвижения на юге оккупированных территорий, особенно из Крыма, уже находится в пределах досягаемости, что фактически переводит российские войска на "голодный паек".