Готовятся к новой "войне": США и еще 17 стран могут нанести удар по наркокартелям
- Президент США Дональд Трамп объявил о создании международной военной коалиции для борьбы с наркокартелями, к которой присоединились 17 стран Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.
- Коалиция "Americas Counter-Cartel Coalition" предусматривает обмен разведывательными данными, координацию военных операций и уничтожение инфраструктуры наркокартелей, при этом США будут оказывать военную поддержку.
Президент США Дональд Трамп заявил о создании новой международной военной коалиции для борьбы с наркокартелями. К инициативе уже присоединились 17 стран Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.
Инициатива поможет бороться с преступными группировками в регионе. Об этом пишет Reuters.
Что известно о коалиции стран, которые будут бороться с наркокартелями?
По словам Трампа, для стабильного развития региона необходимо "сломать власть картелей и преступных группировок", которые, по его мнению, представляют серьезную угрозу безопасности и стабильности в странах Западного полушария. С этой целью было объявлено о создании новой военной инициативы под названием "Americas Counter-Cartel Coalition". Как отметил американский президент, к коалиции уже присоединились 17 государств Центральной и Южной Америки, а также стран Карибского бассейна.
Мы должны сломать власть картелей и преступных группировок. Они – угроза нашей стабильности, и мы ответим им жесткой силой,
– подчеркнул Трамп.
В Белом доме заявили, что страны-участницы готовы использовать военные возможности и другие силовые инструменты для борьбы с организованной преступностью.
Обратите внимание! Новая коалиция предусматривает обмен разведывательными данными между государствами, координацию военных и силовых операций, а также совместные действия для выявления и уничтожения инфраструктуры наркокартелей и маршрутов наркотрафика. США, свою очередь, предлагают союзникам поддержку, в частности предоставление военных ресурсов.
В администрации США также отметили, что коалиция может расширяться, и к ней смогут присоединиться другие страны. В то же время пока к инициативе не присоединились некоторые ключевые государства региона, в частности Мексика, Бразилия, Канада и Колумбия.
Кроме того, для управления проектом Трамп создал новую должность – специального посланника США по вопросам "Shield of the Americas". Ее заняла Кристи Ноэм, которая будет координировать дипломатическое и военное сотрудничество в рамках новой коалиции.
Что известно об интересах Трампа в борьбе с преступлениями связанными с наркотиками?
Трамп неоднократно подчеркивал необходимость изменений порядка в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями. В частности, он это ярко продемонстрировал во время спецоперации в Венесуэле и задержания лидера страны Николаса Мадуро.
Кроме того, Дональд Трамп не исключает смену режима на Кубе. Однако, США не планируют военную операцию и рассматривают возможность "переманить" кого-то из кубинского правительства на свою сторону.
Также в январе Дональд Трамп анонсировал удары по Мексике в рамках борьбы с наркокартелями. По его словам, они "фактически управляют" страной.