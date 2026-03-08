Ініціатива допоможе боротися із злочинними угрупуваннями в регіоні. Про це пише Reuters.

Що відомо про коаліцію країн, які будуть боротися з наркокартелями?

За словами Трампа, для стабільного розвитку регіону необхідно "зламати владу картелів і злочинних угруповань", які, на його думку, становлять серйозну загрозу безпеці та стабільності в країнах Західної півкулі. З цією метою було оголошено про створення нової військової ініціативи під назвою "Americas Counter-Cartel Coalition". Як зазначив американський президент, до коаліції вже приєдналися 17 держав Центральної та Південної Америки, а також країн Карибського басейну.

Ми маємо зламати владу картелів і злочинних угруповань. Вони – загроза нашій стабільності, і ми відповімо їм жорсткою силою,

– наголосив Трамп.

У Білому домі заявили, що країни-учасниці готові використовувати військові можливості та інші силові інструменти для боротьби з організованою злочинністю.

Зверніть увагу! Нова коаліція передбачає обмін розвідувальними даними між державами, координацію військових і силових операцій, а також спільні дії для виявлення та знищення інфраструктури наркокартелів і маршрутів наркотрафіку. США, своєю чергою, пропонують союзникам підтримку, зокрема надання військових ресурсів.

В адміністрації США також зазначили, що коаліція може розширюватися, і до неї зможуть приєднатися інші країни. Водночас наразі до ініціативи не долучилися деякі ключові держави регіону, зокрема Мексика, Бразилія, Канада та Колумбія.

Крім того, для управління проєктом Трамп створив нову посаду – спеціального посланця США з питань "Shield of the Americas". Її обійняла Крісті Ноем, яка координуватиме дипломатичну та військову співпрацю в межах нової коаліції.

Що відомо про інтереси Трампа у боротьбі із злочинами пов'язаними з наркотиками?