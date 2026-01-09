Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Трампа Fox News.
Що сказав Трамп про Мексику?
Трамп заявив, що картелі "фактично керують" Мексикою.
Дуже сумно спостерігати, що сталося з цією країною, але картелі там господарюють і щороку вбивають у нашій країні 250 – 300 тисяч людей. Це жахливо,
– сказав він.
Американський президент додав, що уже нібито вдалося перекрити 97% наркотиків, що надходять морським шляхом, тож тепер час діяти на суші.
Заява Трампа про "наземні дії" у Мексиці сигналізує про можливу ескалацію морської кампанії адміністрації з боротьби з наркотиками.
Її результат матиме серйозну небезпеку для суверенітету Мексики. Експерти попереджають, що це спричинить непередбачувані наслідки, зокрема міграцію.
Про сухопутні дії Трамп заявляв ще у листопаді після ударів по нібито човнах з наркотиками.
А у серпні він підписав директиву, яка наказує американським військовим атакувати наркокартелі та інші групи, визнані іноземними терористичними організаціями.
Як Трамп "боровся" з Венесуелою?
Кілька днів тому, 3 січня, у Венесуелі через атаку США пролунало щонайменше 7 вибухів.
Згодом Трамп повідомив про проведення "успішної операції" у Венесуелі, у результаті якої американські військові затримали президента Ніколаса Мадуро та його дружину.
Обом у США уже висунули звинувачення у змові проти США, наркотероризмі та володінні озброєнням.