Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Трампа Fox News.

Що сказав Трамп про Мексику?

Трамп заявив, що картелі "фактично керують" Мексикою.

Дуже сумно спостерігати, що сталося з цією країною, але картелі там господарюють і щороку вбивають у нашій країні 250 – 300 тисяч людей. Це жахливо,

– сказав він.

Американський президент додав, що уже нібито вдалося перекрити 97% наркотиків, що надходять морським шляхом, тож тепер час діяти на суші.

Заява Трампа про "наземні дії" у Мексиці сигналізує про можливу ескалацію морської кампанії адміністрації з боротьби з наркотиками.

Її результат матиме серйозну небезпеку для суверенітету Мексики. Експерти попереджають, що це спричинить непередбачувані наслідки, зокрема міграцію.

Про сухопутні дії Трамп заявляв ще у листопаді після ударів по нібито човнах з наркотиками.

А у серпні він підписав директиву, яка наказує американським військовим атакувати наркокартелі та інші групи, визнані іноземними терористичними організаціями.

Як Трамп "боровся" з Венесуелою?