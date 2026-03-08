Инициатива поможет бороться с преступными группировками в регионе. Об этом пишет Reuters.

Смотрите также Трамп ответил, помогает ли Россия Ирану в войне

Что известно о коалиции стран, которые будут бороться с наркокартелями?

По словам Трампа, для стабильного развития региона необходимо "сломать власть картелей и преступных группировок", которые, по его мнению, представляют серьезную угрозу безопасности и стабильности в странах Западного полушария. С этой целью было объявлено о создании новой военной инициативы под названием "Americas Counter-Cartel Coalition". Как отметил американский президент, к коалиции уже присоединились 17 государств Центральной и Южной Америки, а также стран Карибского бассейна.

Мы должны сломать власть картелей и преступных группировок. Они – угроза нашей стабильности, и мы ответим им жесткой силой,

– подчеркнул Трамп.

В Белом доме заявили, что страны-участницы готовы использовать военные возможности и другие силовые инструменты для борьбы с организованной преступностью.

Обратите внимание! Новая коалиция предусматривает обмен разведывательными данными между государствами, координацию военных и силовых операций, а также совместные действия для выявления и уничтожения инфраструктуры наркокартелей и маршрутов наркотрафика. США, свою очередь, предлагают союзникам поддержку, в частности предоставление военных ресурсов.

В администрации США также отметили, что коалиция может расширяться, и к ней смогут присоединиться другие страны. В то же время пока к инициативе не присоединились некоторые ключевые государства региона, в частности Мексика, Бразилия, Канада и Колумбия.

Кроме того, для управления проектом Трамп создал новую должность – специального посланника США по вопросам "Shield of the Americas". Ее заняла Кристи Ноэм, которая будет координировать дипломатическое и военное сотрудничество в рамках новой коалиции.

Что известно об интересах Трампа в борьбе с преступлениями связанными с наркотиками?