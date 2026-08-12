США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по танкерам в порту Новороссийска, – FT

31 июля вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал президента Украины прекратить атаки на суда у порта в Новороссийске. Белый дом обеспокоен тем, что удары по судам с нефтью из Казахстана дестабилизируют мировые рынки.

Кроме того, они наносят ущерб американским компаниям. Об этом сообщает Financial Times.

Что известно о требовании США?

Джей Ди Вэнс лично обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой не проводить атаки на танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийска. Украинские удары наносили ущерб не только стране-агрессору, но и американским энергетическим гигантам Chevron и ExxonMobil, которые владеют долями в консорциуме и разработке месторождения Тенгиз в Казахстане.

Администрация рассматривает КТК как жизненно важный канал поставок энергии казахстанского происхождения на европейские рынки, который служит альтернативой российским поставкам энергоносителей,

– сказал американский чиновник.

По данным источников и анализу открытой информации, после беседы Украина воздерживается от атак на танкеры вблизи инфраструктуры КТК. Украинский чиновник подтвердил, что Киев прислушивается к американским партнерам.

Украина согласилась не наносить удары по объектам консорциума и судам под иностранными флагами. Однако при условии, что суда не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие грузы страны-агрессора,

– отмечают в СМИ.

Каковы последствия ударов по Новороссийску?

Американские энергетические гиганты Chevron и ExxonMobil владеют долями в КТК, который является основным экспортным маршрутом нефти из Казахстана, и в западных казахстанских нефтяных месторождениях, которые его обслуживают. Chevron владеет 50% "Тенгиза", крупнейшего месторождения страны, Exxon – 25%.

FT пишет, что американские чиновники уже не впервые пытаются удержать Украину от ударов по их бизнес-интересам в России.

Атаки ВСУ на терминал консорциума в июле, а также интенсивная кампания против российского судоходства в Азовском море привели к хаосу. Казахстан был вынужден неоднократно приостанавливать транспортировку нефти в Новороссийск.

По данным Kpler, КТК в июле 2026 года отгрузила лишь 1,3 миллиона баррелей в сутки, что более чем на 300 тысяч в сутки меньше, чем в предыдущем месяце, и на 600 тысяч в сутки меньше, чем в мае. Казахстанская нефть стала особенно важной для мировых рынков, поскольку поставки с Ближнего Востока остаются ограниченными из-за войны с Ираном.

Атаки БПЛА были частью дальнобойной кампании по нефтяной инфраструктуре противника. Ее целью было перенести войну на территорию России и сократить доходы, которые помогают Москве продолжать агрессию.

В июле Reuters писало, что Кремль временно запретил движение судов в порт Новороссийска и из него с полуночи до 5:00 утра. Причиной введенных ограничений стали атаки украинских беспилотников.