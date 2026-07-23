Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в зерновой отрасли.

Что известно об ограничениях на движение судов в порту Новороссийск?

По словам собеседников агентства, распоряжение было передано устно, а официального документа о введении ограничений пока нет. В то же время порт продолжает работать в обычном режиме за пределами ночных часов действия запрета, а экспорт зерна, как утверждают источники, не претерпел изменений.

Reuters также напоминает, что 21 июля российское правительство ввело другие ограничения для судоходства. В частности, судам запретили ставить на якорь в районах без средств противовоздушной обороны в порту Азов в Азовском море и порту Кавказ в Керченском проливе.

После серии украинских ударов по временно оккупированному Севастополю Новороссийск стал основным логистическим и операционным хабом для остатков российского Черноморского флота.

Несмотря на передислокацию кораблей, украинские силы регулярно проводят атаки на базу в Новороссийске, в частности с помощью надводных беспилотников. Россия пытается защитить объект, устанавливая физические барьеры в воде, однако атаки продолжаются.

А пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что российские корабли фактически перестали выходить в Черное море даже для запуска крылатых ракет "Калибр".