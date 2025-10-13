Журналистам посчастливилось стать свидетелями подготовки к запуску беспилотников на Россию. Командир с позывным "Каспер" прокомментировал, что утром все будут читать, как горит очередной нефтеперерабатывающий завод оккупантов.

Эти удары не являются решающими, но они больно "бьют" по Путину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NYT.

Смотрите также Стремительно летят вверх как изменились цены на нефть 13 октября

Как работают операторы дронов?

Издание отмечает, что Украина своими ударами месяцами пытается нанести ущерб России и ее нефтяной экономике так, как западные санкции до сих пор не сделали.

Самые эффективные санкции, те, что действуют быстрее, – это пожары на российских нефтеперерабатывающих заводах,

– цитируют в NYT Зеленского.

Украинским операторам дронов приходится работать в бронежилетах и шлемах, потому что в любой момент их секретное местонахождение может быть обнаружено, и они могут стать целью российской ракеты.

"Россия охотится на нас", – замечает "Каспер".

Он запустил свой первый импортный взрывной дрон в 2022 году. Тот пролетел почти 100 километров, что в то время было ударом на большое расстояние.

"В тот момент я понял, что это будущее", – заметил командир.

Первые удары были осуществлены в марте 2024 года. А теперь украинские дроны уже атаковали НПЗ в России за более чем 1200 километров.

И пока украинская армия пытается собрать достаточное количество войск для передовой, полк беспилотников не имеет проблем с набором персонала.

В то же время украинская оружейная промышленность, включая производителей беспилотников, значительно расширилась во время войны, но она не работает на полную мощность. Сложность заключается в способности платить производителям.

"Если бы у нас было на миллиарды долларов больше, ход войны изменился бы очень быстро", – заметил "Каспер".

Как удары по НПЗ вредят россиянам?

Аналитики считают, что кампания с использованием дронов не является решающим ударом по России, но она вредит рядовым россиянам, а "даже такой автократ, как Путин, следит за общественным мнением".

К сентябрю Украине удалось подорвать или повредить около 20 процентов нефтеперерабатывающих мощностей России.

Дефицит бензина коснулся нескольких регионов России и оккупированных территорий Украины. Цены выросли примерно на 40% с начала 2025 года.

РосСМИ писали, что заправочные станции ограничивают покупки до 20 литров на водителя, а бывает, что бензин полностью заканчивается и остается только дизельное топливо. Людям приходится стоять в очередях на заправках в течение ночи.

"С продолжением войны Москва расширила гораздо большую индустрию беспилотников, чем украинская, и бомбила Украину гораздо интенсивнее, часто нанося удары по городам и гражданским объектам, которые не имеют очевидной военной ценности. С меньшим арсеналом украинцы вынуждены быть более избирательными в своих целях, и они хотят показать своим западным союзникам, что они не вызывают без разбора разрушений и жертв среди гражданского населения", – пишет NYT.

Там также отмечают, что некоторые западные санкции были направлены на ограничение экспорта ископаемого топлива Россией. Но речь идет в основном о сырой нефти и природном газе, а не о бензине и дизельном топливе.

Так, дефицит топлива влияет на образ жизни и расходы россиян, но не слишком ограничивает денежный поток в Кремль.

И удары дронами по НПЗ России остаются эффективной стратегией Украины, куда идут значительные инвестиции. К тому же россияне мало что делают для защиты заводов, а они полны легковоспламеняющихся жидкостей, что усиливает эффект.

Основатель Центра анализа и стратегий в Европе Владислав Иноземцев отмечает, что когда военный завод подвергается удару, его можно отремонтировать за 10 дней, "пока нефтеперерабатывающие заводы продолжают гореть все эти 10 дней". Кроме того, ремонт усложняется из-за отсутствия оборудования из Европы и США.

Удары по НПЗ России: последние новости