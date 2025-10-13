Журналістам пощастило стати свідками підготовки до запуску безпілотників на Росію. Командир з позивним "Каспер" прокоментував, що вранці усі читатимуть, як горить черговий нафтопереробний завод окупантів.

Ці удари не є вирішальними, але вони боляче "б'ють" по Путіну. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NYT.

Дивіться також Стрімко летять вгору як змінились ціни на нафту 13 жовтня

Як працюють оператори дронів?

Видання зауважує, що Україна своїми ударами місяцями намагається завдати шкоди Росії та її нафтовій економіці так, як західні санкції досі не зробили.

Найефективніші санкції, ті, що діють найшвидше, – це пожежі на російських нафтопереробних заводах,

– цитують у NYT Зеленського.

Українським операторам дронів доводиться працювати у бронежилетах та шоломах, бо в будь-який момент їхнє секретне місцезнаходження може бути виявлено, і вони можуть стати ціллю російської ракети.

"Росія полює на нас", – зауважує "Каспер".

Він запустив свій перший імпортний вибуховий дрон у 2022 році, який пролетів майже 100 кілометрів, що на той час було ударом на велику відстань.

"У той момент я зрозумів, що це майбутнє", – зауважив командир.

Перші подібні удари були здійснені у березні 2024 року. А тепер українські дрони уже атакували НПЗ у Росії за понад 1200 кілометрів.

І поки українська армія намагається зібрати достатню кількість військ для передової, полк безпілотників не має проблем із набором персоналу.

Водночас українська збройова промисловість, включаючи виробників безпілотників, значно розширилася під час війни, але вона не працює на повну потужність. Складність полягає у здатності платити виробникам.

"Якби у нас було на мільярди доларів більше, хід війни змінився б дуже швидко", – зауважив "Каспер".

Як удари по НПЗ шкодять росіянам?

Аналітики вважають, що кампанія з використанням дронів не є вирішальним ударом по Росії, але вона шкодить пересічним росіянам, а "навіть такий автократ, як Путін, стежить за громадською думкою".

До вересня Україні вдалося підірвати або пошкодити близько 20 відсотків нафтопереробних потужностей Росії.

Дефіцит бензину торкнувся кількох регіонів Росії та окупованих територій України. Ціни зросли приблизно на 40% з початку 2025 року.

РосЗМІ писали, що заправні станції обмежують покупки до 20 літрів на водія, а буває, що бензин повністю закінчується і залишається лише дизельне пальне. Людям доводиться стояти у чергах на заправках протягом ночі.

"З продовженням війни Москва розширила набагато більшу індустрію безпілотників, ніж українська, та бомбардувала Україну набагато інтенсивніше, часто завдаючи ударів по містах та цивільних об'єктах, які не мають очевидної військової цінності. З меншим арсеналом українці змушені бути більш вибірковими у своїх цілях, і вони хочуть показати своїм західним союзникам, що вони не спричиняють без розбору руйнувань та жертв серед цивільного населення", – пише NYT.

Там також зауважують, що деякі західні санкції були спрямовані на обмеження експорту викопного палива Росією. Але йдеться здебільшого про сиру нафту та природний газ, а не бензин та дизельне паливо.

Так, дефіцит палива впливає на спосіб життя та витрати росіян, але не надто обмежує грошовий потік до Кремля.

Та удари дронами по НПЗ Росії залишаються ефективною стратегією України, куди йдуть значні інвестиції. До того ж росіяни мало що роблять для захисту заводів, а вони повні легкозаймистих рідин, що посилює ефект.

Засновник Центру аналізу та стратегій у Європі Владислав Іноземцев зауважує, що коли військовий завод піддається удару, його можна відремонтувати за 10 днів, "поки нафтопереробні заводи продовжують горіти всі ці 10 днів". Окрім того, ремонт ускладнюється через відсутність обладнання з Європи та США.

Удари по НПЗ Росії: останні новини