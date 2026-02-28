Покушение на президента и верховного лидера Ирана: СМИ раскрыли, что атаковал Израиль
- Медиа сообщают о возможной попытке покушения на президента Ирана Масуда Пезешкиана во время новой волны атак в Тегеране.
- Израильская операция, вероятно, координировалась с США, и включала удары по нескольким объектам, включая офис верховного лидера Ирана.
Медиа сообщают о возможной попытке покушения на президента Ирана Масуда Пезешкиана на фоне новой волны ударов по объектам в Тегеране. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи покинул Тегеран.
Израильские и международные медиа сообщают о возможной попытке покушения на президента Ирана Масуда Пезешкиана на фоне масштабных ударов по территории страны. По данным отдельных источников, продолжается вторая волна атак, поражены десятки целей, связанных с иранским режимом.
Что атаковали в Иране?
В центре Тегерана прогремели несколько взрывов, о чем сообщила государственная телерадиокомпания Ирана. По данным агентства Mehr, в столице было атаковано здание иранской разведки. Также сообщается об ударах по правительственным объектам, президентскому комплексу и аэропорту Тегерана.
Отдельные СМИ также сообщают, что одной из целей удара мог быть офис верховного лидера Ирана. По данным агентства Associated Press, именно это помещение входило в перечень объектов атаки. Издание The New York Times отмечает, что под ударом оказался район, где обычно проживает верховный лидер.
Телеграм-каналы смогли идентифицировать место удара и это резиденция Аятоллы / Exilenova+
По информации Reuters, на момент удара верховного лидера Ирана в Тегеране не было. Агентство также подтверждает, что операция Израиля координировалась с США. Представитель США в комментарии Радио Свобода также подтвердил участие Америки в операции против Ирана.
Что известно о спецоперации Израиля?
Армия обороны Израиля начала превентивную атаку по Ирану, в Тегеране прогремели взрывы. На территории Израиля ввели чрезвычайное положение в ожидании ответных ударов.
Министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что Израиль начал превентивную операцию против Ирана "с целью устранения угроз для государства". И призвал граждан находиться в безопасных местах.
Одновременно Израиль атакует объекты "Хезболлы" в Ливане. Детали операции пока уточняются.