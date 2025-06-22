В МАГАТЭ ответили, зафиксировали ли изменения радиации в Иране после атаки США

Соединенные Штаты 22 июня нанесли удары по 3 ядерным объектам Ирана. На площадках продолжают мониторить уровни радиации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.

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Есть ли изменения в уровне радиации в Иране

В МАГАТЭ отметили, что в Иране после ударов США по ядерным объектам не фиксируется повышение уровня радиации.

После атак на 3 ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что по состоянию на это время не сообщалось о повышении уровня радиации за пределами объектов,

– говорится в заметке.

МАГАТЭ отметило, что предоставит дальнейшие оценки ситуации в Иране, когда появится больше информации.

К слову, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, комментируя удар США по Ирану, заявил, что Америка показала "удивительную и праведную мощь", выполнив задачу, которую никому ранее не удалось. Глава израильского правительства выразил надежду, что этот шаг будет способствовать будущему миру и процветанию на Ближнем Востоке.