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Геополитика Америка Трамп лично наблюдал за ударами США по Йемену
16 марта, 09:31
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Трамп лично наблюдал за ударами США по Йемену

Юлия Мурина
Основні тези
  • Дональд Трамп наблюдал, как США наносят удары по Йемену.
  • В Белом доме заявили, что президент принимает меры по защите судоходных активов и сдерживанию террористических угроз.

Накануне США нанесли широкомасштабные удары по Йемену. Дональд Трамп наблюдал за атаками на десятки объектов хуситов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Трамп следил за ударами по Йемену

В Белом доме показали фото президента, госсекретаря и советника по нацбезопасности. Заявили, что Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить американские судоходные активы и сдержать террористические угрозы.

Трамп наблюдал за ударами по Йемену / Фото Белого дома

Также в Белом доме отметили, что слишком долго американские экономические и национальные угрозы были под угрозой со стороны хуситов. В то же время добавили, но "не при этом президенте".

США нанесли удары по Йемену: смотрите видео

Добавим, СМИ сообщали, что Трамп одобрил план по атаке на Йемен 14 марта после серии встреч со своими советниками.

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