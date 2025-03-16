Трамп лично наблюдал за ударами США по Йемену
- Дональд Трамп наблюдал, как США наносят удары по Йемену.
- В Белом доме заявили, что президент принимает меры по защите судоходных активов и сдерживанию террористических угроз.
Накануне США нанесли широкомасштабные удары по Йемену. Дональд Трамп наблюдал за атаками на десятки объектов хуситов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
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Трамп следил за ударами по Йемену
В Белом доме показали фото президента, госсекретаря и советника по нацбезопасности. Заявили, что Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить американские судоходные активы и сдержать террористические угрозы.
Трамп наблюдал за ударами по Йемену / Фото Белого дома
Также в Белом доме отметили, что слишком долго американские экономические и национальные угрозы были под угрозой со стороны хуситов. В то же время добавили, но "не при этом президенте".
США нанесли удары по Йемену: смотрите видео
Добавим, СМИ сообщали, что Трамп одобрил план по атаке на Йемен 14 марта после серии встреч со своими советниками.
Атака на Йемен: смотрите видео