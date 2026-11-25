Украинские удары по российскому военному кораблю и грузовому судну в ливийском порту Бенгази могут вызвать политические проблемы для премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Рим обеспокоен возможным распространением войны на Средиземноморье и риском нового миграционного кризиса.

Об этом пишет Politico.

Почему удар по российским кораблям вызвал беспокойство в Италии?

Италия остается союзником Украины, однако имеет тесные исторические и политические связи с Ливией. Поэтому украинские удары по российским целям на территории этой североафриканской страны могут стать серьезным испытанием для правительства Мелони, особенно в преддверии национальных выборов, которые могут состояться уже весной.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не получал предупреждения об ударе. Он назвал ситуацию тревожной, ведь Италия работает над стабильностью в Ливии.

Если это и является продолжением войны между Россией и Украиной – только уже в нескольких сотнях километров от Италии – это очень тревожно. Особенно если учесть, что мы работаем над обеспечением стабильности в Ливии,

– сказал Таяни.

После атаки он также пообщался с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. В итальянском МИД сообщили, что Таяни подчеркнул важность недопущения распространения конфликта на Средиземноморье.

В Риме также опасаются, что дестабилизация Ливии может вызвать новую волну миграции через Средиземное море. По словам старшего политического аналитика Европейского совета по международным отношениям Артуро Варвелли, Россия и ее союзники могут использовать миграцию как инструмент давления на Италию.

Для Италии Ливия – это важнейший вопрос внешней политики. Ведь все, что касается Ливии, напрямую касается и Италии,

– подчеркнула член итальянского парламента Лия Куартапелле.

Почему Мелони становится все сложнее поддерживать Украину?

Еще одна проблема для итальянского премьера – позиция части ее политических союзников. В частности, лидер ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини выступает против дальнейшей военной помощи Украине. После ударов в Ливии он заявил, что было бы "нелогично", что оружие, передаваемое Киеву, в конечном итоге будет использовано для "развязывания войн и потопления кораблей по всему миру".

Критикуют поддержку Украины и представители оппозиции. Бывший премьер-министр Джузеппе Конте, лидер "Движения 5 звезд", ранее поставил под сомнение дальнейшую военную помощь Киеву в случае победы левоцентристов на выборах. Против такой поддержки выступает и ультраправая партия "Национальное будущее" во главе с Роберто Ванначчи.

Скептически настроена и часть итальянского общества. По данным опроса YouGov, проведенного в начале 2026 года, лишь 32% итальянцев считали важным, чтобы Украина победила Россию.

Социолог Лоренцо Прельяско назвал ситуацию для Мелони сложной.

Мы, итальянцы, боимся становиться на чью-либо сторону. Мы по своей природе очень осторожно относимся к конфликтам – и к любой причастности Италии к ним,

– пояснил он.

В то же время, по оценке экспертов, украинские удары вряд ли приведут к существенному сокращению военной помощи. Руководитель программы по вопросам обороны, безопасности и космоса римского Института международных дел Алессандро Марроне считает, что ее объемы существенно не изменятся из-за этих атак.

Обеспокоенность событиями в Ливии выражают не только в Италии. Правительство Греции также опасается, что война России против Украины может открыть еще один фронт в восточной части Средиземноморья.

В то же время Киев подчеркивает, что имеет право наносить удары по законным военным целям России независимо от их расположения. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий пояснил, что такие действия являются самообороной от российской агрессии.

По его словам, законными целями являются российские военные корабли, грузовые суда, перевозящие военное оборудование и ресурсы, а также танкеры так называемого теневого флота.