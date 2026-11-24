Об этом заявил официальный представитель МИД Георгий Тихий во время беседы с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Как в Украине отреагировали на обвинения Ливии?

Тихий подчеркнул, что Украина защищается от российской вооруженной агрессии и реализует свое право на самооборону, предусмотренную статьей 51 Устава ООН.

По словам дипломата, Украина вправе атаковать законные военные цели России. К ним относятся военные корабли, грузовые суда с военной техникой и ресурсами, а также танкеры теневого флота, которые помогают финансировать и снабжать российскую военную машину.

Спикер МИД отверг обвинения Ливии в том, что Украина якобы распространяет войну на другие страны. Он подчеркнул, что украинские операции направлены исключительно против России и не имеют целью нанести ущерб третьим сторонам.

Тихий также заявил, что действия Украины соответствуют международному праву и международному гуманитарному праву. По его словам, во время ударов украинская сторона учитывает принцип пропорциональности и пытается снизить сопутствующие риски.

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Он добавил, что международное право не ограничивает самооборону территорией напавшей страны. Отвечать на агрессию можно как на собственной территории, так и территории государства-агрессора или в международных водах.

Что касается инцидентов в портах, вопрос следует адресовать России, которая использует гражданскую инфраструктуру третьих стран для своих военных целей и подвергает их опасности. Угрозу Ливии создали именно российские военные корабли и российские перевозчики оружия, которые регулярно туда прибывают. Примеры российской агрессии против украинского, сирийского и других народов подтверждают, что российское присутствие – это всегда угроза суверенитету, дестабилизации и хаосу– сказал Тихий.

В то же время он заверил, что Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Ливии и не стремится нанести вред ее государству или населению. Он также отметил заинтересованность Киева в развитии двусторонних отношений с Триполи.

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Спецоперация у побережья ливийского Бенгази

Напомним, в ночь на 22 ноября СБУ совместно с Силами обороны провели атаку морскими дронами против российских кораблей вблизи порта Бенгази. Тогда пошел ко дну корвет Черноморского флота РФ "Меркурий" вместе с вертолетом Ка-27, а также был поврежден сухогруз MV Angara.

Президент Владимир Зеленский подтвердил законность спецоперации, однако ливийский МИД в Триполи выразил протест против ведения боевых действий вблизи своей территории.

Президентский совет Ливии осудил атаку на российский корвет "Меркурий" в порту Бенгази и возложил на Украину ответственность за удар.

В Триполи заявили, что атака на судно якобы нарушает суверенитет страны и угрожает безопасности Средиземноморья.